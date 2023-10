DTM Hockenheimring 2023: Datum, Zeitplan und Übertragung

Bereits 28-mal wurde das DTM-Finale in Hockenheim ausgetragen, auch 2023 steigen dort die letzten Läufe der Saison. Die wichtigsten Informationen zu den Rennen am Hockenheimring im Überblick.

In den zwei letzten Rennen der DTM-Saison geht es für die Fahrer um nichts geringeres als den Gesamtsieg. Der Hockenheimring gilt als das Wohnzimmer der DTM und verspricht daher auch in diesem Jahr wieder spannende Duelle auf der Strecke.

Wann ist die DTM in Hockenheim?

Die DTM gastiert am Wochenende vom 20. bis zum 22. Oktober am Hockenheimring. Mit einer Länge von 4.574 Metern, sechs Geraden und 17 Kurven bietet die Strecke wie gewohnt großes Potenzial für ein interessantes Saisonfinale.

Der Zeitplan für die DTM-Rennen am Hockenheimring

Am Freitag (20. Oktober) finden wie üblich die zwei Freien Trainings statt, ehe es am nachfolgenden Samstag und Sonntag dann so richtig rund geht. Nach den Qualifyings beginnen die beiden Rennen am Samstag und Sonntag jeweils um 13.30 Uhr.

Wo werden die Rennen live übertragen?

Zuschauer, die die Rennen am Hockenheimring nicht vor Ort verfolgen, können im heimischen Wohnzimmer auf ein breites Übertragungsangebot zurückgreifen. Die Freien Trainings laufen sowohl im Livestream bei ran.de, wo auch die Qualifyings zu sehen sind, als auch auf dem YouTube-Kanal der DTM. Für die Übertragung der Rennen ist neben ran.de derweil auch ProSieben zuständig. Der Free-TV-Sender startet seine Übertragung jeweils um 13 Uhr.

Wer krönt sich zum Gesamtsieger?

In den bisherigen 14 der insgesamt 16 Rennen konnten gleich zwölf verschiedene Fahrer mindestens einen Sieg einfahren. An der Spitze des Tableaus gibt es vor dem Saisonfinale indes einen Dreikampf zu bestaunen. Nach den jüngsten Rennen in der Steiermark führt der Österreicher Thomas Preining die Wertung an - zehn Punkte trennen ihn von Verfolger Mirko Bortolotti (Italien) und 19 weitere Zähler von Ricardo Feller aus der Schweiz. Für Preining im Porsche 911 GT3-R, der letztes Jahr in seiner Premierensaison in der DTM Fünfter wurde, wäre es ebenso wie für Bortolotti und Feller der erste Gesamtsieg in der noch jungen DTM-Karriere.