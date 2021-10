DTM-Champion Götz: Der lachende Dritte

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte: Maximilian Götz, der in Nachwuchsklassen einst Sebastian Vettel bezwang, feierte mit dem DTM-Titel einen überraschenden wie großen Erfolg.

Der Franke Maximilian Götz hatte seine Goldtrophäe auf dem Podest geküsst, in der Luft am Norisring lag süßlicher Champagnerduft, da schossen dem frisch gekürten DTM-Champion Bilder aus der Vergangenheit in den Kopf. "Ich war hier vor 25 Jahren zum ersten Mal als kleiner Bub und habe Autogramme gesammelt von den Legenden, die mir heute den Pokal überreicht haben", sagte der Uffenheimer Götz bei Sport1 nach dem Titelgewinn im "fränkischen Monaco": "Das ist eine extreme Genugtuung für mich und meine Karriere."



Der kaum noch für möglich gehaltene Gesamtsieg in der DTM markiert einen Höhepunkt in der Laufbahn des 35-Jährigen, der eigentlich zu noch Höherem berufen schien.



Das Talent des Franken zeigte sich früh. 2003 startete Götz in der Formel BMW, gewann sechs Rennen und sicherte sich die Meisterschaft - vor einem gewissen Sebastian Vettel. In der Folgesaison schlug er sich in der Formel 3 gegen Nico Rosberg und Lewis Hamilton achtbar. Anders als den besser geförderten Rivalen mangelte es Götz jedoch am finanziellen Rückhalt für einen möglichen Aufstieg in die Formel 1.

Götz: "Ich kann es nicht beschreiben. Es ist sehr emotional"

Götz wechselte in den GT-Sport, wurde 2012 Meister des ADAC GT Masters. Nun folgte der Titel in der DTM. "Ich kann es nicht beschreiben. Es ist sehr emotional", sagte er.

"Am Ende hat wohl die Ruhe und Gelassenheit gesiegt"

Ausschlaggebend für den Triumph war neben einer Mercedes-Stallorder letztlich auch die übermotivierte Konkurrenz. Der in der Meisterschaft vor ihm liegende Kelvin van der Linde (Audi) schoss Spitzenreiter Liam Lawson (Ferrari) schon in der ersten Kurve ab. "Am Ende hat wohl die Ruhe und Gelassenheit gesiegt über die Jungs, die etwas zu hitzköpfig waren", sagte Götz.



Denn auch van der Linde hatte letztlich keine Chance mehr. Bei einem Überholversuch des Franken machte der 25-jährige Südafrikaner die Tür zu und es gab einen Kontakt hinten links mit Götz. Genau das wurde van der Linde eine halbe Runde später zum Verhängnis, als es ihm dort den Reifen von der Felge zog und er den späteren Titelgewinner kampflos ziehen lassen musste. Tages- und Gesamtsieger Götz blickte schmunzelnd auf die entscheidende Szene zurück: "Beim Kontakt hat sich van der Linde selbst den eigenen Reifen aufgeschlitzt - das ist dann schon bisschen Karma."