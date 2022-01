DSV-Staffel trotz starker Hettich nur Achter - Weidel: "Ich habe die Nominierung nicht gemacht"

Bei der Generalprobe vor Peking hat die Damen-Staffel Norwegens in Antholz gewonnen. Deutschlands Frauen schnupperten nur zwischenzeitlich am Podium.

Die deutsche B-Staffel hat beim Weltcup in Antholz den achten Platz belegt. Anna Weidel, die als einzige aus dem deutschen Frauen-Quartett für Olympia nominiert ist, Franziska Hildebrand, Janina Hettich und Debütantin Hanna Kebinger leisteten sich im Rennen über 4x6 km 13 Nachlader und lagen 1:08,2 Minuten hinter den siegreichen Norwegerinnen um Tiril Eckhoff. Hettich führte das DSV-Quartett zwischenzeitlich auf Rang vier und damit in Podiumsnähe, ehe Kebinger später den Anschluss wieder verlor.

Norwegen (1 Strafrunde+10 Nachlader) holte sich schließlich den ersten Staffelerfolg des Winters in 1:12:54,1 Stunden vor Russland (3+12/+24,6 Sekunden) und Frankreich (0+13/+32,6).

Der Deutsche Skiverband (DSV) setzte knapp zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) seine zweite Garnitur ein. Franziska Preuß, die sich nach einer Fußverletzung und Corona-Infektion im Aufbau befindet, fehlt beim Weltcup in Antholz ebenso wie Vanessa Hinz. Denise Herrmann und Vanessa Voigt sind nur im Massenstart am Sonntag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) im Einsatz.

Hildebrands Gefühlslage: "Es lässt langsam nach"

Hildebrand äußerte sich nach dem Wettkampf nochmals zu ihrer Nichtberücksichtigung für Peking. "Ich will nicht sagen vergessen, aber es lässt langsam nach", sagte die 34-Jährige über ihre Gefühle in der ARD. Am Vortag hatte die ehemalige Staffel-Weltmeisterin bei Sky gesagt: "Am liebsten würde ich mich hinstellen und heulen, ganz ehrlich. Im Moment ist es so richtig bitter."

Die für Olympia nominierte und erstmals in einer Weltcup-Staffel als Startläuferin eingesetzte Weidel hat das nicht kalt gelassen. "Es ist zur Zeit mental generell nicht leicht. Ich kriege die Diskussionen mit Olympia ja auch mit. Ich weiß, dass sich viele die Hildebrand an meiner Stelle wünschen. Das ist mir auch bewusst, sie hätte es natürlich auch verdient", sagte die 25-Jährige in der ARD. "Für mich ist es auch schwierig, ich habe die Nominierung nicht gemacht."

