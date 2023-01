DSV-Asse verpassen Podest bei Windlotterie der Kombinierer

Die deutschen Kombinierer haben beim Weltcup in Otepää (Estland) beim Sieg des Österreichers Johannes Lamparter das Podest knapp verpasst: Julian Schmid wurde Vierter, Manuel Faißt Fünfter.

Österreichs Weltmeister Johannes Lamparter hat die krankheitsbedingte Pause von Dominierer Jarl Magnus Riiber bestens genutzt und in der Nordischen Kombination einen Weltcup-Sieg eingefahren. Lamparter sprang am Samstag im estnischen Otepää 99,5 Meter, nachdem er zuvor im Langlauf-Massenstart über zehn Kilometer bereits den dritten Rang belegt hatte.

Das Podest hinter dem österreichischen Sieger komplettierten der Finne Ilkka Herola sowie Thomas Rettenegger (ebenfalls Österreich). Bester Deutscher wurde Julian Schmid als Vierter, gefolgt von Manuel Faißt auf Rang fünf. Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) belegte bei Temperaturen von 13 Grad unter dem Gefrierpunkt den zwölften Rang. Fabian Rießle (Breitnau), nach dem Langlauf noch Vierter, fiel dagegen nach einem Sprung auf 82,0 m noch auf den 25. Platz zurück und lag somit noch hinter Terence Weber (Geyer/20.) und Jakob Lange (Kiefersfelden/24.).

Riiber: "Ich stehe hier mit großen Fragen, was meine Form angeht"

Beim Norweger Riiber ist nicht klar, wann er in den Weltcup zurückkehren kann. Der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Jahre hat körperlich große Probleme. "Ich stehe hier mit großen Fragen, was meine Form angeht", sagte Riiber vor dem Wochenende in Otepää. Die beiden Olympiasieger Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek fehlen ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen.

Das Massenstart-Format soll eigentlich für Abwechslung sorgen, ist aber auch bei den Athleten höchst umstritten, da die starken Springer bevorteilt werden. Das zeigte sich auch am Samstag: In der Loipe riss das Feld kaum auseinander, die ersten 20 kamen nahezu zeitgleich ins Ziel und gingen quasi gleichauf in die Entscheidung auf der Schanze.

Alle Infos zum Wettbewerb