DSV-Aktive wählen Schmid zum Skisportler des Jahres

Weltmeister Alexander Schmid ist Skisportler des Jahres in Deutschland. Dies haben die Aktiven des Deutschen Skiverbandes in einer Abstimmung entschieden.

Die Wahl Schmids zum Skisportler des Jahres, bekanntgegeben bei der alljährlichen Einkleidung in München, kann in mindestens zweierlei Hinsicht als verdient eingestuft werden. Zum einen entschieden die aktiven Kolleginnen und Kollegen im DSV selbst über den oder die Beste im vergangenen Winter. Zum anderen schrieb Schmid bei der zurückliegenden WM in Frankreich deutsche Sportgeschichte.

Der 29-jährige gebürtige Oberstdorfer, aktiv beim SC Fischen, krönte sich im Februar in Courchevel/Méribel zum Weltmeister im Parallel-Riesenslalom und avancierte damit zum ersten deutschen Alpin-Weltmeister seit 34 Jahren. Also seit Hansjörg Tauschers Gold-Triumph 1989 durch die berühmte "Rattle Snake Alley" hindurch beim Abfahrtslauf in Vail im US-Bundesstaat Colorado.

Kreuzbandriss im Training - Springerin Schmid Zweite

Schmid triumphierte im Parallel-Event im Finale gegen den Österreicher Dominik Raschner. Der Erfolg des Allgäuers erlitt wenige Wochen später indes einen herben Dämpfer, als sich der Rennläufer beim Training in Berchtesgaden einen Kreuzbandriss im linken Knie zuzog und operiert werden musste. Die Saison war für ihn somit vorzeitig beendet.

Schmid setzte sich bei der internen Wahl, stimmberechtigt waren Sportlerinnen und Sportler aller Disziplinen, Kader und Lehrgangsgruppen, gegen starke Konkurrentinnen wie seine Namensvetterin Katharina Schmid (27) durch, die bis vor ihrer Hochzeit noch als Katharina Althaus an den Start ging. Sie gewann bei der Nordischen Ski-WM in Planica drei Goldmedaillen und einmal Bronze.

Springerin Schmid wurde wie Olympiasieger Andreas Wellinger mit dem Goldenen Ski für den Bereich Skispringen ausgezeichnet. Die Trophäe werden am Dienstagabend im Rahmen einer Zeremonie übergeben.