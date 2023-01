DSV-Adler springen in Sapporo hinterher

Andreas Wellinger hat auch am zweiten Weltcup-Tag im japanischen Sapporo für den einzigen deutschen Lichtblick gesorgt.

Bester DSV-Adler in Sapporo: Andreas Wellinger. IMAGO/NurPhoto

Von sechs gestarteten DSV-Athleten gelang wie schon am Vortag nur Andreas Wellinger ein Top-Ten-Ergebnis. Der Traunsteiner flog beim Sieg des Österreichers Stefan Kraft mit zweimal 130 Metern auf Rang sieben.

Zweiter wurde der norwegische Vierschanzentournee-Gewinner Halvor Egner Granerud vor dem japanischen Vortagessieger Ryoyu Kobayashi. Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki aus Polen wurde Vierter.

Auf der Olympia-Schanze von 1972 enttäuschten abermals Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Nach Eisenbichlers positivem Ausreißer vergangene Woche in Zakopane setzte sich nun der Abwärtstrend des Oberbayers wieder fort: Nach Platz 23 am Vortag erreichte der 31-Jährige am Samstag nicht mal mehr den zweiten Durchgang. Der Oberstdorfer Geiger landete auf Platz 22.

Schlechter Saisonstart wie 2007/08

Zweitbester DSV-Adler war somit Stephan Leyhe. Der Willinger, zur Halbzeit noch Zehnter, belegte am Ende den 17. Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf/19.) und Tournee-Überraschung Philipp Raimund (Oberstdorf/27.) schafften es ebenfalls in die Punkte.

Nach 15 Einzel-Wettbewerben hat das DSV-Team somit erst einen Podestplatz geholt, Geiger war Anfang Dezember in Titisee-Neustadt Dritter geworden. Einen solch schlechten Saisonstart hatte es zuletzt im Winter 2007/08 gegeben.

Kasai scheitert in Quali

Skisprung-Oldie Noriaki Kasai (50) scheiterte bei seinem Weltcup-Comeback nach drei Jahren wie schon am Freitag in der Qualifikation. Diesmal verpasste der Japaner auf Rang 55 den Sprung unter die besten 50.