DSC: Zurück in die Spur gegen "extrem starkes" Aue?

Arminia Bielefelds Zwischenspurt wurde zuletzt ausgebremst. Nun wartet mit dem aktuellen Tabellensiebten Erzgebirge Aue ein alter Rivale aus vielen gemeinsamen Jahren in der 2. Liga.

"Brutal genervt" war Mitch Kniat nach dem maximal späten Ausgleich zum 2:2-Endstand in Lübeck, der seinem Team nach 2:0-Führung einen sicher geglaubten Sieg noch entriss. Die "gefühlte Niederlage", wie Bielefelds Coach das Ergebnis auf der Spieltags-PK am Donnerstag bezeichnete, habe man kritisch aufgearbeitet. Das Remis verhinderte einen großen Sprung des DSC im Tableau, statt Rang 11 steht der 15. Platz zu Buche.

Nun wollen die Ostwestfalen beim Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nach zuletzt einer Niederlage und zwei Remis wieder in die Spur finden. Kniat schätzt die an Relegationsplatz 3 schnuppernden Sachsen ein als "extrem starken Gegner, der richtig guten Fußball zu bieten habe". Die Erwartungshaltung an seine Schützlinge ist, dagegenzuhalten und nicht mehr und nicht weniger als die bestmögliche Leistung aufzubieten.

Kniat rechnet mit einem offenen Spiel

Taktisch sieht der 38-Jährige einem anderen Spiel als in Lübeck entgegen: "Da haben wir dominiert, gegen einen defensiv eingestellten Gegner aber wenige Torchancen gehabt." Gegen Aue rechnet Kniat, der bis auf Gerrit Gohlke und Noah Sarenren-Bazee aus dem Vollen schöpfen kann, mit einem offeneren Spiel, in dem sich mehr Lücken bieten würden, die es auszunutzen gelte.

Trotz der jüngsten Ergebnisdelle zeigt sich der Trainer nicht unzufrieden mit dem aktuellen Leistungsvermögen seines Teams: "Grundsätzlich zeigt die Entwicklungskurve nach oben", meinte Kniat.

Aue zuletzt auf der Alm ein Lieblingsgegner

Beim Premierenduell mit Aue in der 3. Liga soll im Gegensatz zum Lübeck-Gastspiel auch das Resultat stimmen. Statistisch kann die Arminia dem neunten Heimauftritt - erwartet werden 15.000 Fans - optimistisch entgegensehen: Siebenmal stand man sich auf der Alm gegenüber, von den letzten fünf Begegnungen gegen Erzgebirge gewann Bielefeld deren vier bei einem Remis (Bilanz insgesamt: 4/2/1).