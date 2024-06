DSC bedient sich erneut in Köln: Becker stürmt künftig für die Arminia

Arminia Bielefeld schnappt bereits das zweite Mal bei Viktoria Köln zu: Der DSC verpflichtet André Becker ablösefrei.

Bereit vor rund einem Monat hatte die Arminia sich in Köln umgeschaut und Mittelfeldmotor Stefano Russo an die Alm gelotst. Er zählte in der abgelaufenen Saison ebenso zum absoluten Stammpersonal wie Becker, der im Sommer 2022 nach einer halbjährigen Leihe gen Würzburg aus Regensburg an den Sportpark Höhenberg wechselte und dort spätestens in der letzten Saison durchstartete.

Denn da erlebte die Viktoria eine solide Saison und hatte zu keinem Zeitpunkt wirkliche Abstiegssorgen. Große Anteile daran hatte auch Becker. Der 27-Jährige kam in 34 von 38 Drittligaspielen zum Einsatz und steuerte zehn Tore sowie vier Assists zu einer letztlich ordentlichen Saison der Kölner bei.

"Gewinnen damit weitere Flexibilität" - Verkündung durch langjähriges Mitglied

Das hat - mit Blick auf Beckers auslaufenden Vertrag - auch andere Interessenten auf den Plan gerufen, unter anderem Arminia Bielefeld, das schließlich den Zuschlag bekam. "Er ist im Strafraum zuhause, sehr abschlussstark und kreiert zudem Torchancen für seine Teamkollegen. Wir sind uns sicher, dass wir ihn schnell in unsere Mannschaft und in unser Spielsystem integrieren werden und damit weitere Flexibilität und Variabilität in unserer Offensive gewinnen", kommentieren Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Mitch Kniat unisono auf der Website des Vereins.

Interessant ist die Art und Weise, wie der DSC den Transfer verkündete: Ein langjähriges Mitglied des Vereins durfte den Transfer auf den Social-Media-Kanälen des Vereins offiziell machen - die Aktion erinnert etwas an die Nominierungen der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschaft.