Druijf über Rapid-Entwicklung: "Steckt eine klare Idee dahinter, wie sie spielen wollen"

Seit vergangenem Sommer steht Rapid-Stürmer Ferdy Druijf leihweise in seiner niederländischen Heimat bei PEC Zwolle unter Vertrag. Nach einem guten Start ist die aktuelle Saison für den 26-Jährigen aufgrund einer schweren Knieverletzung aber bereits seit Jahresbeginn vorbei. Mit dem kicker spricht der Angreifer über seine aktuelle Situation, die Entwicklung seines Stammklubs und wie seine eigene Zukunft über den Sommer hinaus aussieht.

Herr Druijf, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Wie ist der Status der aktuellen Verletzung?

Aktuell ist alles gut. Ich habe im März einen Eingriff in Wien machen lassen beim Teamarzt von Rapid und alles ist gut gelaufen. Sie haben mir dort aber erklärt, dass ich insgesamt sechs, sieben Monate pausieren muss und das ist natürlich hart. Ich muss das aber akzeptieren und härter trainieren, um noch stärker zurückzukommen. Allgemein komme ich damit aber gut zurecht.

Ist ein Einstieg in die Sommervorbereitung - wie anvisiert - möglich?

Nein, das wird sich leider nicht ausgehen. Ich werde erst viel später, womöglich im September wieder in das Mannschaftstraining einsteigen können. So eine Art von Verletzung dauert wirklich sehr lange und da muss ich nun geduldig sein. Man soll auch nichts überstürzen, sondern muss einfach abwarten bis alles ausgeheilt ist.

Absolvieren Sie die Reha in Ihrer niederländischen Heimat?

Genau. Ich mache aktuell meine Reha in Amsterdam. Dort ist ein Spezialist für Verletzungen bei Fußballern und Profis aus anderen Sportarten. Paul Pogba oder Memphis Depay waren auch schon dort in Behandlung und es ist eine sehr gute Therapie, wo viel Wert auf Einzeltraining gelegt wird. Es befindet sich alles in einem Gebäude und ist nur 30 Minuten von meiner Heimatstadt entfernt. Das ist also ideal.

Bis dahin erzielten Sie in 15 Ligaspielen fünf Tore für ihren aktuellen Leihklub und konnten zwei weitere Treffer vorbereiten. Wie zufrieden waren Sie mit ihren Leistungen?

Ich denke, dass der Leihwechsel ein guter Schritt war, um wieder regelmäßig Spielpraxis zu bekommen. In den ersten drei Spielen habe ich direkt zweimal getroffen, danach dauerte es etwas, bis ich gegen Volendam nach meiner Einwechslung einen Hattrick schnüren konnte. Da zeigte die Formkurve wieder nach oben, ehe dann die Ernüchterung mit der Verletzung kam. Daher fällt das Fazit ausgeglichen aus.

Bei Ihrem Stammklub hat sich währenddessen mit dem Trainerwechsel auch einiges getan. Wie bewerten Sie generell die Entwicklung von Rapid in den vergangenen Monaten?

Sie ist sehr gut. Ich war ja eben erst im März wegen meiner Operation in Wien und habe mit ein paar Spielern gesprochen. Da merkte man gleich, dass ein sehr positiver Vibe herrscht. Einfach aufgrund der Art, wie sie spielen und trainieren. Es steckt eine klare Idee dahinter, wie sie spielen wollen. Auch die Kommunikation untereinander hat sich stark verbessert im Vergleich zu früher. Das ist das, was mir erzählt wurde. Ich freue mich für den Klub, dass es besser wird und dass sich etwas getan hat. Das war wirklich sehr wichtig.

Mit Marco Grüll wechselt ein langjähriger Profi von Rapid, mit dem sie 41-mal gemeinsam auf dem Platz standen, im Sommer nach Deutschland zu Werder Bremen. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Sind Sie überzeugt, dass er sich dort durchsetzen kann?

Ja, hundertprozentig. Er spielt jetzt seit drei Jahren bei Rapid und fühlt, dass es nun der richtige Zeitpunkt für so einen Wechsel ist. Er performt aktuell sehr gut und hat sich das daher verdient. Natürlich hatte er manchmal auch schlechtere Phasen, aber das hat jeder Fußballer. Aktuell ist er aber auf einem Hoch und ich denke, dass es daher die richtige Idee ist, nach Deutschland zu wechseln. Er hat dort einen neuen Lebensstil, kann aber weiterhin seine Sprache sprechen, das hilft ihm bestimmt. Deutschland und Österreich sind in Wahrheit ja dasselbe Land, oder? (lacht) Nein, ich denke, dass es allgemein ein sehr guter Schritt für ihn ist und ich freue mich für ihn, dass er das geschafft hat.

Neben Marco Grüll durften mit Matthias Seidl, Niklas Hedl Leopold Querfeld und Guido Burgstaller einige aktuelle Rapid-Profis schon Erfahrung im A-Teamkader von Österreich sammeln. Im Vergleich zu anderen Bundesligisten ist man hier sehr gut dabei. Überrascht Sie das?

Nein, ich finde es nicht überraschend, da ich den Klub kenne und weiß, was für einen guten Job sie dort machen. Es ist einfach ein großer Klub mit einer großen Historie. In den Niederlanden kennt man genau zwei Klubs aus Österreich: Das sind Red Bull Salzburg und Rapid. Das sagt schon genug aus. Seit zwei Jahren kennen ein paar auch Sturm Graz, aber ich habe gerade erst mit jemandem in den Niederlanden gesprochen und der kannte weder Sturm noch den LASK. Rapid hat da nochmal eine andere Anziehungskraft und es freut mich, dass sie das auch mit einer guten Nachwuchsarbeit beweisen.

Haben Sie schon eine Chance gehabt mit dem neuen Cheftrainer bezüglich Ihrer Zukunft zu sprechen? Sie stehen ja nur mehr bis Saisonende leihweise bei PEC Zwolle unter Vertrag. Wie geht es danach weiter?

Ich habe in der Winterpause mit Sportdirektor Markus Katzer gesprochen und er hat mir gesagt, dass sie meine bisherigen Spiele verfolgt haben und dass sie sich gemeinsam mit dem neuen Coach ein Spiel von mir in den Niederlanden live vor Ort ansehen wollen. Da hätten wir uns auch zu einem Essen zusammengesetzt, um über alles weitere zu sprechen. Dann kam aber meine Verletzung, was natürlich kein gutes Timing war. Aber für eine Verletzung gibt es nie ein gutes Timing. Wir müssen nun über die neue Saison sprechen. Aktuell weiß ich nicht wirklich, was sie mit mir vorhaben. Ich habe bei Rapid noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und ich muss abwarten, was sie und der Coach wollen.

Aktuell sieht es aber danach aus, dass Sie im Sommer zu Rapid zurückkehren werden?

Aktuell ist es der Plan, nach Ende der aktuellen Saison nach Wien zurückzukommen. Wenn sie aber sagen, dass sie mich nicht mehr brauchen, dann habe ich keine Wahl als mir etwas anderes zu suchen. Von dem her, muss ich da abwarten, bis eine Entscheidung getroffen worden ist.