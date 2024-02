Druckvoll gegen Lok Leipzig: Altglienicke holt sich den nächsten Sieg

Auch der 1. FC Lokomotive Leipzig konnte im Nachholspiel am Dienstag die formstarke VSG Altglienicke nicht stoppen. Die Berliner gewannen verdient mit 2:0 und haben damit den vierten Dreier hintereinander in diesem Kalenderjahr eingesackt.

Nach drei Siegen in Folge war die Brust der VSG Altglienicke vor dem Kräftemessen mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig natürlich breit. Doch auch die Leipziger hatten 2024 noch eine blütenweiße Weste vor dem Anpfiff, gewannen ihr bisher einziges Regionalliga-Spiel mit 4:2 in Eilenburg.

Am Dienstag legte Altglienicke druckvoll los. Zuerst parierte Gäste-Keeper Niclas Müller in der 5. Minute stark gegen Tolcay Cigerci, drei Minuten später hatte Marvin Pourié bereits Müller getunnelt, doch Lukas Wilton kratzte den Ball noch von der Linie. In der 17. Minute konterte die VSG, Cigerci bediente mit einem Querpass Pourié der zur Führung einschob. Bis zur Pause erarbeitete sich Lok mehr Spielanteile, doch im Abschluss waren die Männer von Almedin Civa zu harmlos.

Kurz nach Wiederbeginn hatte Djamal Ziane den Ausgleich auf dem Fuß, doch Altglienickes Torwart Lino Kasten parierte den Schuss aus kurzer Distanz katzenartig. Leipzigs Ausgleichs-Bemühungen wurden in der 65. Minute jäh gestoppt, als Ali Abu-Alfa einen unzureichend geklärten Flanken-Ball annahm und unter die Latte wuchtete, 2:0. Damit waren die Weichen gestellt: Die Lok dampfte aufs Abstellgleis, die VSG bestieg den Intercity-Express zum vierten Sieg in Folge.