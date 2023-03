Druck unter Flutlicht, Rückrunden-Topspiel und die Nummer 7: Das bringt der 24. Spieltag

Am Freitag stehen mit Nürnberg, Braunschweig und Sandhausen drei Teams im Abstiegskampf mächtig unter Druck. Samstags strebt St. Pauli die Fortsetzung der Siegesserie an, einen Tag später ist der HSV zum Rückrunden-Topspiel in Karlsruhe gefordert. Das bringt der 24. Spieltag in der 2. Liga.

Dreimal Druck unter Flutlicht

Abstiegskampf steht am Freitag in der 2. Liga auf dem Programm, drei der vier Teams stehen im Schein des Flutlichts unter Druck. Lediglich das zuletzt dreimal auswärts punktlose Kaiserslautern ist mit 38 Punkten fein raus. Und gut für die Roten Teufel, dass ein Heimspiel ansteht, denn da hat der FCK die letzten drei gewonnen. Gegner Sandhausen steht auf einem Abstiegsplatz, hat im Fritz-Walter-Stadion im letzten Aufeinandertreffen 2017/18 den ersten Sieg gefeiert (1/0/5) und hofft im dritten Spiel unter dem noch sieglosen neuen Coach Tomas Oral auf Wiederholung.

Kann sich Nürnberg von den Abstiegsrängen etwas lösen? Die Heimbilanz gegen das drei Punkte schlechter notierte Braunschweig spricht für den Club, der in keinem der fünf Zweitligaspiele der Eintracht unterlag (drei Siege, zwei Unentschieden).

Nach dem Aus der sportlichen Führung: Arminia erwartet den Spitzenreiter

Ein Duell der Gegensätze steigt am Samstag in Bielefeld. Die Arminia auf dem Relegationsplatz hat sich nach nur vier Punkten aus den sechs Rückrundenspielen von Sportchef Samir Arabi und Trainer Daniel Scherning getrennt. Nun kommt ausgerechnet Spitzenreiter Darmstadt zum angeschlagenen DSC, der allerdings in den letzten sechs Duellen nur einen Punkt gegen Bielefeld holte und auf der Alm dreimal gänzlich leer ausging. Und: Die Serie der zuvor 20-mal ungeschlagenen Lilien riss in Heidenheim (0:1).

St. Pauli: Team Nummer 6 mit Nummer 7?

Der SV 98 ist dennoch weiter souverän Erster, die Rückrundentabelle führt aber St. Pauli an - und zwar makellos. Sechs Spiele, sechs Siege - die Kiezkicker könnten das sechste Team in der 2. Liga werden, dass sieben Siege in Serie seit dem Rückrundenstart erreicht, von den fünf vorigen stieg nur Gegner Fürth 2001/02 nicht auf. "Wir geben uns damit nicht zufrieden", strebt Daschner, der gegen Paderborn (2:1) doppelt traf, Dreier Nummer sieben an.

Heidenheim: Historischer Abstand auf Paderborn

Im Duell um Platz drei hat Heidenheim nach dem Sieg gegen Darmstadt die Nase vorne - ganze sieben Punkte vor Paderborn. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel war der Abstand zwischen Platz 3 und 4 am 23. Spieltag noch nie so groß. Der FCH ist in Düsseldorf (acht Punkte Rückstand) und der SCP bei formstarken Magdeburgern (neun Punkte aus den letzten vier Spielen) gefordert.

Rückrunden-Topspiel in Karlsruhe

Geht man nach der Rückrundentabelle, dann ist die Partie Karlsruhe gegen Hamburg am Sonntag ein Spitzenspiel. Der KSC (9.) hat nur das erste Rückrundenspiel verloren, ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen, feierte zuletzt vier Siege und ist mit Blick nach unten sorgenfrei. "Wir wollten den Abstand nach unten vergrößern, da ist uns gut gelungen", sagt Kapitän Gondorf. Der HSV (2.) ist seit sieben Partien ungeschlagen, in den sechs Rückrundenpartien holte die Walter-Elf 14 von möglichen 18 Zählern. Macht Hamburgs "Straßenzocker" Dompé wie gegen den Club erneut den Unterschied?

Erster Rückrundensieg für den Jahn und 96?

Apropos Unterschied: Regensburg fand im Gegensatz zum KSC und HSV auch 2023 nicht in die Spur, ist neben Hannover das einzig sieglose Team. Der Negativlauf begann aber schon im alten Jahr, zehn Partien wartet der Jahn auf einen Erfolg. Gelingt dieser dem Schlusslicht in Kiel? Auch 96 wartet auf einen Dreier - seit sieben Spielen. Mit Rostock kommt ein Team, das zuletzt drei Niederlagen kassierte. Allerdings gelang in den letzten drei Duellen seit Hansas Aufstieg dem jeweiligen Heimteam kein Tor und es blieb ohne Punkt. Setzt Rostock dies in Hannover fort, könnten sich die Ostseestädter von der Abstiegszone absetzen.