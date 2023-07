Druck nach Ricciardo-Rückkehr: Perez' Suche nach dem Momentum

Daniel Ricciardo meldet sich beim Großen Preis von Ungarn im Formel-1-Zirkus zurück. Während der Australier gleich wieder von mehr träumt, steht Sergio Perez im Red Bull in Budapest gehörig unter Druck.

Die Wartezeit ist zu Ende: Nach dem Aus bei McLaren Ende der vergangenen Saison wird Daniel Ricciardo auf dem Hungaroring für den geschassten Nyck de Vries (Niederlande) den AlphaTauri um die Kurven lenken. Der Australier, zuletzt Ersatzpilot bei Red Bull, "muss etwas zeigen", schließlich soll es wieder zurück zum derzeit besten Rennstall gehen. Der 34-Jährige war von 2014 bis 2018 bei Red Bull als Stammfahrer im Einsatz.

"Das ist der Traum", erklärte der Australier mit Blick auf ein Cockpit bei Red Bull. Doch zunächst muss sich der achtmalige Grand-Prix-Sieger und WM-Dritte von 2014 und 2016 im AlphaTauri, der in dieser Saison bislang hinterherfährt, beweisen, um dem zuletzt in die Kritik geratenen Sergio Perez seinen Platz streitig zu machen.

Der Mexikaner, im Schatten von Teamkollege Max Verstappen und schon mit 99 Punkten Rückstand auf den Weltmeister, weiß, dass er liefern muss. "Ungarn ist ein wichtiges Rennen für mich", sagt Perez vor dem Rennen vor den Toren Budapests (Sonntag, 15 Uhr, LIVE! bei kicker). "Es geht darum, mein ganzes Wochenende in den Griff zu bekommen."

Bislang fuhr Perez zwar fünfmal in dieser Saison auf das Podium, gewann sogar zwei Grand Prix, blieb aber in den restlichen fünf Rennen im überlegenen Red Bull anders als Verstappen weit unter seinen Möglichkeiten. In Monaco reichte es nicht einmal zu Punkten, in Silverstone zuletzt sprang nur Rang sechs heraus.

Rückendeckung für Perez

"Ich denke, er braucht einfach einen guten Lauf, und dann findet er auch sein Momentum wieder", versucht Red-Bull-Teamchef Christian Horner den Druck etwas von den Schultern seines Fahrers zu nehmen und gibt Perez Rückendeckung: "Wir unterstützen ihn. Wir wissen, dass er es schaffen kann. Wir wissen, dass er es schaffen wird. Und wir versuchen nur sicherzustellen, dass es so schnell wie möglich geschieht." Wenn nicht, stünde Ricciardo wohl bereit.