Druck? Hradecky: "Es ist ein Luxus, wenn man um die Champions League spielen darf"

Am Samstag bei 1899 Hoffenheim möchte Lukas Hradecky mit Bayer 04 die Qualifikation für die Königsklasse eintüten. Zwei Tage vorher drückt er aber seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Europa League die Daumen, weil er sich ein Wiedersehen mit den Hessen in der Champions League wünscht.

Am Montag waren Lukas Hradecky mit Bayer 04 und Eintracht Frankfurt (2:0) noch Gegner. Am Donnerstag jedoch fiebert der finnische Nationaltorhüter mit seinen ehemaligen Teamkollegen mit, wenn die Hessen im Halbfinal-Rückspiel um den Einzug ins Europa-League-Finale kämpfen.

"Ich haben allen viel Glück gewünscht. Am Donnerstag bin ich wieder Eintracht-Fan", erklärt der 32-Jährige, der von 2015 bis 2018 in Frankfurt als Nummer 1 agierte und die besondere Mentalität der Eintracht in den Pokalwettbewerben hervorhebt: "Sie sind eine echte Knock-out-Mannschaft", lobt Hradecky.

Eine Qualität, die Bayer in dieser Saison weder national noch international in den Pokalwettbewerben entwickelt hat. Sowohl im DFB-Pokal (K.-o. in der 2. Runde gegen Zweitligist KSC) als auch in der Europa League (Aus im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo) war die Werkself in den entscheidenden Momenten nicht voll da.

Hradecky: "Druck ist unser guter Freund"

In der Liga hingegen hat die Mannschaft von Gerardo Seoane trotz der seit Wochen angespannten Personallage die Kurve offenbar gekriegt. Am Samstag bei 1899 Hoffenheim kann Bayer die Qualifikation für die Königsklasse bereits sicherstellen. Vorausgesetzt, die Werkself behält in diesem ersten von zwei Matchball-Spielen die Nerven. Doch da macht sich Hradecky keinerlei Sorgen. "Mit Freude" gehe er in die letzten beiden Spiele, betont der Torhüter. "Druck ist unser guter Freund", sagt er und empfiehlt einen entgegengesetzten Blickwinkel: "Es ist ein Luxus, wenn man um die Champions-League-Plätze spielen darf. Es sieht gut aus. Jetzt müssen wir mit noch mehr Freude in Hoffenheim spielen, um die Qualifikation so schnell wie möglich klarzumachen."

Positives Denken ist angesagt. Mit einem Sieg in Sinsheim wäre Bayer sicher in der Königsklasse dabei - unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz. Die Eintracht soll zwei Tage zuvor am Donnerstag den vorletzten Schritt dorthin hinter sich bringen.

Hradecky nämlich wünscht sich ein Treffen mit seinem Ex-Klub auf höchster internationaler Ebene. "Ich hoffe, dass erst wir uns für die Champions League qualifizieren und dass sich dann beide Mannschaften in der Champions League wiedersehen durch einen Frankfurter Sieg in der Europa League." Dieser würde der Eintracht einen Startplatz in der Königsklasse garantieren - und Hradecky die Teilnahme an der Champions League nochmal versüßen.