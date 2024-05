Druck auf Sturm erhöhen: Rapid soll für Salzburg nicht zum Stolperstein werden

Mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz geht Red Bull Salzburg in die letzten drei Runden. Um die erste titellose Saison seit 2013 zu vermeiden, brauchen die Mozartstädter Punkte. Drei davon soll es beim Auswärtsspiel in Wien bei Rapid geben, wo man ein klares Zeichen an die Konkurrenten senden möchte.

In der ungewohnten Rolle des Jägers startet Serienmeister Red Bull Salzburg in die letzten drei Spielrunden der aktuellen Bundesligasaison. Momentan fehlen den Mozartstädern drei Punkte auf die Spitze, wo es sich nach dem 2:2 im vergangenen Direktduell Sturm Graz gemütlich gemacht hat. Die Mannschaft von Cheftrainer Onur Cinel hat es nicht mehr selbst in der Hand, um für die abermalige Titelverteidigung zu sorgen und ist auf einen Ausrutscher des steirischen Konkurrenten angewiesen. Gleichzeitig müssen die erfolgsverwöhnten "Bullen" aber ihre eigenen Hausaufgaben erledigen, um die Chance auf den einzig möglichen Titelgewinn weiter am Leben zu halten. Beim kommenden Duell in Wien gegen Rapid (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) ist daher allen bewusst, was zu tun ist.

"Die Ausgangslage vor diesem Spiel ist klar. Wir wollen bei Rapid drei Punkte holen, um weiter Druck auf Sturm auszuüben und unsere Chancen auf den Titel zu wahren", betont Coach Cinel, dem mit Nicolas Capaldo (Knie), Amar Dedic (Wade), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel), Leandro Morgalla (rekonvaleszent) und Andreas Ulmer (Wade) gleich sechs Profis fehlen. Auch Luka Sucic ist aufgrund von Wadeproblemen für den Klassiker in der österreichischen Bundeshauptstadt fraglich. Dafür kehrt Abwehrchef Strahinja Pavlovic nach seiner Gelbsperre wieder in den Spieltagskader zurück.

Konaté im Fokus

Der serbische Profi erwartet Rapid, gegen die man nun schon seit 19 Bundesligaspielen ungeschlagen ist (15 Siege und vier Remis), eine hitzige Angelegenheit: "Die Duelle mit Rapid sind meist intensiv und emotional. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir uns in erster Linie auf uns und unsere Leistung konzentrieren. Dabei wollen wir möglichst viel Druck machen, unser intensivstes Spiel auf den Rasen bringen und ihnen wenig Zeit zum Durchatmen lassen." In der Meistergruppe sind die Salzburger gegen die Wiener gar allgemein noch ungeschlagen, das Hinspiel im oberen Play-off endete mit einem 1:1-Unentschieden. Im Grunddurchgang konnten sich sich zuvor zweimal als Sieger behaupten und zwei Zu-Null-Siege einfahren.

Doch nicht nur defensiv wollen die Salzburger nach elf Gegentoren in den letzten vier Spielen wieder ihre Stabilität erlangen, auch offensiv soll das Feuerwerk der bisherigen Frühjahrspartien - Salzburg hat als einziges Team in jedem Spiel getroffen - fortgesetzt werden. Cinel betont, dass es dabei eine genau so starke Performance wie zuletzt im zweiten Durchgang beim 2:2 gegen Sturm Graz brauchen wird: "So wie da wollen wir auch in Wien das Tempo und die Energie Richtung gegnerisches Tor hochhalten."

Die Hoffnungen ruhen dabei wieder auf Karim Konaté, dem in den vergangenen drei Spielen gleich fünf Treffer gelangen und der mit 16 erzielten Toren nicht nur der beste Torschütze der Salzburger sondern der gesamten Liga ist.