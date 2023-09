Druck auf Havertz steigt: Helfen Artetas "Werkzeuge"?

Kai Havertz ist im Arsenal-Trikot noch nicht in Schwung gekommen. Trainer Mikel Arteta nimmt ihn in die Pflicht - aber auch sich selbst.

Schon ein Titel! Noch keine Niederlage! Traumstart in der Champions League! So könnte man über die ersten Saisonwochen des FC Arsenal sprechen, wäre aber in der klaren Minderheit. Ein Gunners-Fan, der in seinem Freundeskreis gerade von seiner Mannschaft vorschwärmt, existiert wohl nicht. Vielmehr herrscht Rätselraten, was Mikel Artetas Team fehlt, das qualitativ doch eigentlich besser dasteht als in der bärenstarken Vizemeisterschaft-Spielzeit 2022/23. Man kommt dabei an Kai Havertz nicht vorbei.

Auch nach neun Pflichtspielen wartet der bis zu 75 Millionen Euro teure Sommerneuzugang noch auf seinen ersten Scorerpunkt, in der Liga hat er bis jetzt nicht einmal einen Schuss aufs Tor zustande gebracht. Sinnbildlich steht er - in der noch jungen Saison - für ein Team, das noch nicht so kann, wie es eigentlich können müsste und das mangels Konstanz "schon" vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City aufweist.

"Es gibt so viele Bereiche in seinem Spiel, die er herausragend gut macht"

"Wir versuchen ihm so viel wie möglich zu helfen, an seiner Seite zu sein, ihm Werkzeuge zu geben, Selbstvertrauen und Einsatzminuten, damit er sein Talent ausschöpfen kann", erklärte Trainer Arteta am Freitag. "Es gibt so viele Bereiche in seinem Spiel, die er herausragend gut macht, und wir wissen alle, dass es welche gibt, die er weiter verbessern muss."

Zu den offensichtlichen Werkzeugen gehört bislang, Havertz anders als beim FC Chelsea und zuletzt in der deutschen Nationalelf nicht als Sturmspitze einzusetzen, sondern vornehmlich links in einer Mittelfeld-Dreierreihe. Ansonsten präzisierte Arteta seine Instrumente nicht. Und das mit den Einsatzminuten?

Zuletzt spielte Havertz im League Cup beim FC Brentford (1:0) zwar durch, doch das tat etwa auch Torhüter Aaron Ramsdale, der seinen Nummer-eins-Status faktisch an Neuzugang David Raya verloren hat. In der Liga dagegen wurde Havertz in den vergangenen beiden Spielen nur eingewechselt, während der Druck, sein Formtief gerade in Tornähe zu beenden, steigt.

Mit Gabriel Martinelli und Leandro Trossard kehren zwei Offensivkonkurrenten womöglich schon im Gastspiel beim AFC Bournemouth am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) nach Verletzungspausen zurück, auch wenn beide eine Position vor Havertz anzusiedeln sind. Gleichzeitig drängt Fabio Vieira, der Havertz gegen Everton (1:0) und Tottenham (2:2) aus der Startelf verdrängte, auf weitere Einsätze.

"Er muss in die Mannschaft gleiten", spielt Arteta bei Havertz auf Zeit. Der 24-Jährige habe erst "drei-, viermal" mit den neuen Kollegen auf der neuen Position gespielt und sei auch nicht der Erste, der Anlaufschwierigkeiten offenbare. "Wenn sie ihre Leistung nicht bringen, liegt es an uns."