Droht der nächste Ausfall? Schröder bereitet Sorgen

Das erste Spiel in der WM-Zwischenrunde hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gewonnen. Doch der hart erkämpfte 100:73-Sieg wird von neuen Personalsorgen überschattet.

Nach einer schleppenden ersten Hälfte hatte sich die DBB-Auswahl im dritten Viertel gegen Georgien trotz aller Widrigkeiten - etwa die schwache eigene Freiwurfquote - gerade abgesetzt, da rückte der Kapitän in den Fokus. Dennis Schröder hatte sich nach einer uneindeutigen Szene plötzlich und fortan mehrfach an den Rücken gefasst. Zwar spielte der 29-Jährige noch weiter, 1:17 Minuten vor Ablauf des dritten Spielabschnitts verließ er jedoch das Feld und ging von einem Betreuer begleitet direkt in die Kabine.

Mitte des Schlussviertels kehrte der gebürtige Braunschweiger in den Innenraum zurück und nahm auf der Bank Platz, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

"Ich weiß nicht genau, was ist. Aber er kam zurück zur Bank, das ist ein gutes Zeichen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert bei "MagentaSport". Man müsse abwarten, was weitere Untersuchungen ergeben. "Das kann passieren", fügte der Coach mit Blick auf die hohe Belastung in wenigen Tagen an. "Letztlich muss jedes Team damit klarkommen."

Klar ist: Ein Ausfall Schröders wäre eine extremer Rückschlag für das bislang so stark aufspielende deutsche Team bei dieser WM. Schröder ist unumstrittener Anführer und Topscorer der Mannschaft. Gegen Georgien verbuchte er in 23:07 Minuten Spielzeit 16 Punkte und sieben Assists.

Die DBB-Auswahl muss außerdem schon seit dem zweiten Gruppenspiel ohne den verletzten Franz Wagner auskommen, der beim Auftakt gegen Japan eine Knöchelverletzung davontrug, gegen Slowenien aber einsatzbereit sein könnte.