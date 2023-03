Droht Bensebaini eine zusätzliche Strafe?

Ramy Bensebaini weckte mit seiner späten Gelb-Roten Karte gegen Freiburg Erinnerungen an ein anderes Gladbacher Duo. Droht ihm wegen seines wütenden Abgangs noch weiteres Ungemach?

Bis zur 86. Minute ohne Verwarnung, in der 87. Minute auf einmal Gelb-Rot: Dieses "Kunststück" gelang Ramy Bensebaini am Samstagnachmittag bei Borussia Mönchengladbachs torlosem Remis gegen den SC Freiburg. Weil er erst den Ball wegschlug und die dafür erhaltene Verwarnung dann höhnisch mit Applaus und hochgestrecktem Daumen quittierte, sah der Linksverteidiger seinen zweiten Platzverweis im 88. Bundesliga-Auftritt.

Doch womöglich droht dieser weitere Folgen für Bensebaini zu haben als die fällige Sperre für das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Bei seinem Abgang trat der 27 Jahre alte Algerier nämlich nicht nur gegen eine Bande, sondern rief auch deutlich hörbar auf Französisch eine Beleidigung ("Hurensohn") in Richtung Spielfeld und damit mutmaßlich in Richtung Schiedsrichter Benjamin Brand.

Ob das in dessen Spielberichtsbogen vermerkt wurde, ist unklar. Unabhängig davon ist aber nicht ausgeschlossen, dass deswegen der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen aufnimmt und Bensebaini zumindest eine Geldstrafe droht wie unlängst Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Schimpftirade an gleicher Stelle ("Weichgespültes Pack").

Brand waren bei den beiden Gelben Karten gegen Bensebaini dem Regelwerk zufolge die Hände gebunden. Ein Spieler, der sich "gegenüber dem Spiel respektlos verhält" oder "durch Worte oder Handlungen" protestiert, ist ebenso zu verwarnen wie einer, der "den Ball wegschießt oder wegträgt".

Gohouri und Stranzl waren noch später dran

Entsprechend richtete sich die Kritik der Gladbacher nach dem Schlusspfiff auch weniger gegen den Schiedsrichter als gegen Bensebaini. "Da muss er sich besser im Griff haben. Das darf nicht passieren", sagte Trainer Daniel Farke. Auch Sportdirektor Roland Virkus bezeichnete den Platzverweis als "in sich genommen völlig berechtigt".

Seit 2006/07 Gelbe Karten minutengenau erfasst werden, haben nur zwei Gladbacher noch später in einem Spiel ihre erste von zwei Gelben Karten kassiert. Steven Gohouri erwischte es am 31. Spieltag 2006/07 beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart (Gelb in der 89., Gelb-Rot in der 91. Minute), Martin Stranzl am 9. Spieltag 2013/14 beim 0:1 bei Hertha BSC (90./90.+2).