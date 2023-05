Droht Bad Cannstatt vor dem VfB-Spiel ein Besucherchaos?

Vor dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Mittwochabend wird es im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt voll. Zahlreiche Veranstaltungen könnten in einem Verkehrschaos münden.

Schon beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Samstag waren "die Auswirkungen der Kombination aus Frühlingsfest, ausverkauftem Heimspiel und Bahn-Bautätigkeiten auf die An- und Abreise sowie die Zutrittszeiten und Warteschlangen in der Arena deutlich zu spüren. Nun kommen am Mittwoch noch zwei weitere Parallel-Großveranstaltungen hinzu", heißt es beim VfB auf der Website zu den Anreiseinformationen für die Besucher.

Der VfB sei kontinuierlich mit den Behörden und Verkehrsbetrieben im Austausch, die vorliegenden Gegebenheiten würden allerdings eine für alle Besucher passende Lösung leider nicht zulassen, heißt es.

Doch was erwartet die Fans genau? Das Pokalspiel ist mit 47.700 Zuschauern natürlich ausverkauft. Neben dem Spiel, das um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) angepfiffen wird, findet auf dem Cannstatter Wasen das 83. Stuttgarter Frühlingsfest statt. Unmittelbar neben der Arena singt Helene Fischer in der Hans-Martin-Schleyer-Halle vor rund 10.000 Besuchern (20 Uhr). Zu guter Letzt steigt in der Porsche-Arena auf dem Areal das Handball-Bundesligaspiel zwischen dem TBV 1898 Stuttgart und den Füchsen Berlin (19.05 Uhr).

Deshalb rät der VfB wenig überraschend: "Besucher des Pokalhalbfinales sollten ihre Anreise unbedingt gut planen und auch deutlich früher als bei Bundesliga-Heimspielen an der Mercedes-Benz-Arena sein." Aufgrund der Sicherheitseinstufung der Partie gegen die Eintracht werde es eine strikte Trennung der Fans geben.

Bereits beim Viertelfinale in Nürnberg musste der Anpfiff um 30 Minuten verschoben werden, weil zahlreiche Zuschauer nicht rechtzeitig ins Stadion gekommen waren.