Drohendes EM-Aus: Schlager muss operiert werden

Salzburg-Goalie Alexander Schlager muss nach seiner am Sonntag erlittenen Knieverletzung unters Messer, die Saison ist damit für ihn gelaufen. Über die genaue Ausfallzeit konnte der Serienmeister aber noch keine Auskunft geben.

Für Red Bull Salzburgs Stammtorhüter Alexander Schlager ist die Bundesliga-Saison gelaufen. Der 28-Jährige zog sich am Sonntag vor dem Spiel gegen den SK Rapid (0:2) beim Aufwärmen eine Knieverletzung zu und wurde danach von Timo Horn vertreten.

Am Montag gab der Serienmeister bekannt, dass Schlager operiert werden müsse, der Eingriff soll noch am Abend in Innsbruck erfolgen. Über die genaue Ausfalldauer konnten die Salzburger noch keine Angaben machen, laut kicker-Informationen sieht es für eine EM-Teilnahme des 15-fachen Internationalen aber nicht gut aus.

Damit droht dem österreichischen Nationalteam der nächste Ausfall. Neben dem Ausfall von Sasa Kalajdzic und dem Zittern um Kapitän David Alaba, zog sich auch Xaver Schlager erst vor wenigen Tagen einen Kreuzbandriss zu und muss fix für die EM passen.

