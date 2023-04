Drohendes Desaster in München? Guardiola schüttelt nur den Kopf

Ob der Ausgangslage könnte Pep Guardiola, Coach von Manchester City, relativ entspannt ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gehen. Doch der Spanier sieht das anders - und warnt eindringlich vor dem FC Bayern.

Manchester City, Pep Guardiola und die Champions League - bis dato ist es alles andere als ein funktionierender Dreisatz, immer wieder scheiterten die Skyblues mit dem Spanier in der Königsklasse. Noch immer lässt der erste Titel für den englischen Meister, der jedes Jahr als Favorit ins Rennen um den Henkelpott geht, auf sich warten.

Da war das bittere Aus gegen die Spurs 2019 im Viertelfinale, das überraschende Aus im coronabedingten Finalturnier 2020 gegen Olympique Lyon, die Finalniederlage 2021 gegen den FC Chelsea und Siegtorschütze Kai Havertz. Und zu guter Letzt natürlich das Drama im vergangenen Jahr, als die Citizens das Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid 4:3 gewannen und nach 73 Minuten auch im Rückspiel führten. Doch zwei späte Tore retteten die Königlichen damals in die Verlängerung, wo schließlich Karim Benzema das nächste Aus der Guardiola-Schützlinge besiegelte.

Guardiola fuchsig - Großes Lob für Bayerns Offensive

Kein Wunder also, dass die Fragen nach der Vergangenheit bei der Pressekonferenz vor dem Rückspiel in München aufkamen - und sie kamen in Hülle und Fülle. Doch Guardiola hatte keine Lust, über die Vergangenheit zu reden.

Erst recht nicht, als er von einem Journalisten gefragt wurde, ob er Angst vor einem drohenden Desaster hätte, das ein Ausscheiden nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel wäre. "Desaster?", fragte der 52-Jährige ungläubig nach, schnaubte verärgert aus und schüttelte den Kopf - nur, um den Gegner dann in den höchsten Tönen zu loben. "Das Tempo, das sie vorne haben, ist unglaublich", so Guardiola.

Warnung vor dem FCB: "Wir glauben auch, dass sie es können"

Er warnt sein Team vor den Münchnern, die er aus der Zeit von 2013 bis 2016, als er den FC Bayern trainierte, bestens kennt. "Ich weiß, dass sie daran glauben. Es ist in der Säbener Straße, in ihrer DNA. Wir glauben auch, dass sie es können", sagte Guardiola.

Und auch deshalb betonte der Spanier vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr): "Wir müssen uns auf das Spiel fokussieren. Es geht um das richtige Mindset". Das richtige Mindset, um zum dritten Mal in Folge das Halbfinale zu erreichen und sich die Chance auf den ersten Titel in der Königsklasse zu wahren.