Drohende Gelbsperren gegen Mannheim? Köllner: "Alles für den Erfolg"

Vor der Partie gegen Waldhof Mannheim droht bei 1860 München drei Spielern und dem Trainer bei einer weiteren Verwarnung eine Sperre. Michael Köllner will dennoch vollen Einsatz sehen - obwohl am Wochenende der Tabellenführer wartet.

Erst der Tabellenvierte am Dienstag, dann der Tabellenführer am Wochenende: 1860 München steht vor zwei schweren Spielen in der 3. Liga. Löwen-Trainer Michael Köllner will aber nichts von einer "Woche der Wahrheit" wissen: "Wir wissen um unseren Tabellenplatz und wo der Gegner steht. Auch wo wir hinkommen könnten, ist uns klar. Es ist ein wichtiges Spiel, aber es gibt auch nicht mehr als drei Punkte." Außerdem sei für einen Fußballverein sowieso jede Woche eine Woche der Wahrheit: "Wir sind ja kein Unternehmen, das quartalsweise die Zahlen liefert. Es ist Spieltag, da musst du punkten, sonst hast du Ärger. Wenn du punktest, ist alles ruhig und zufrieden. So wird es auch morgen wieder sein."

Keine Favoritenrolle

Der 51-Jährige macht sich durchaus Hoffnungen, diesen Ärger zu vermeiden: "Die Favoritenrolle ist nicht klar vergeben. Die Mannschaft, die über 90 Minuten konstant ihre Leistung abruft, wird gewinnen", so Köllner, der seine Schützlinge in der Lage sieht, "zu Hause jede Mannschaft zu schlagen - auch innerhalb der Liga". Bisher schlugen die Löwen zwar noch keinen Gegner, der in der Tabelle vor dem elften Platz zu finden war, aber gegen laut Köllner "schlagbare" Mannheimer soll sich das ändern.

Geklappt hat dies in der letzten Saison, in der man zu Hause deutlich (5:0) gegen die Kurpfälzer gewinnen konnte. "Das Gerüst ist gleich geblieben, auch wenn sie sich beispielsweise mit Marc Schnatterer gut verstärkt und einige Spieler in der 2. Liga und Bundesliga gespielt haben", erinnert sich der 1860-Trainer, dem aber klar ist, dass es "eine schwere Aufgabe wird". Diese könne sein Team nur bewältigen, "wenn wir 100 Prozent geben".

Mögliche Sperren kein Faktor

Das heißt für Köllner auch, dass keiner der Gelb vorbelasteten Spieler sich zurückhält. Mit Sascha Mölders, Richard Neudecker und Phillipp Steinhart drohen gleich drei Stammspieler bei einer Verwarnung im kommenden Spiel gegen Tabellenführer Magdeburg auszufallen. "Sie bekommen nichts mit auf den Weg. Es ist ein Spiel wie jedes andere. Die Spieler wissen, dass sie vier gelbe Karten haben, aber wir können doch nicht zurückziehen, damit wir gegen Magdeburg spielen und dafür gegen Mannheim verlieren."

Das gelte auch für den Übungsleiter selbst, der nach drei Verwarnungen ebenfalls nach der nächsten Gelben Karte gesperrt wäre: "Wenn eine Gelbe Karte nötig ist, damit wir gewinnen, wird es die Überlegung geben, dass ich sie mir abhole - alles für den Erfolg." Denn für Köllner zählt am Ende eins: "Dass die Zuschauer zufrieden nach Hause fahren."