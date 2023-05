1:0 bei Drochtersen/Assel: Thiel-Hammer besiegelt den Aufstieg des VfB Lübeck

Marvin Thiel hat am Freitag kurz nach der Pause bei der SV Drochtersen/Assel den Hammer ausgepackt und dem VfB Lübeck damit den Weg zurück in die 3. Liga geebnet.

Präziser Schütze: Marvin Thiel (Archiv-Bild) erzielte das goldene Tor für den VfB Lübeck in Drochtersen. IMAGO/Lobeca

Nachdem Hannover 96 II am frühen Freitagnachmittag bei der U 23 von Werder Bremen gewonnen hatte, brauchte der VfB Lübeck abends in Drochtersen einen Punkt, um den Aufstieg vorzeitig klarzumachen.

Trainer Lukas Pfeiffer musste im Vergleich zum 2:0 gegen Weiche Flensburg auf zwei Positionen wechseln: Farrona Pulido und Plume vertraten die gelb-gesperrten Drinkuth und Löhden. Die SV Drochtersen/Assel, für die es um nicht mehr viel ging, verlor am vorherigen Spieltag 0:2 bei Holstein Kiel II. Coach Frithjof Hansen stellte ebenfalls zweimal um: Für Toptorjäger Neumann (Muskelfaserriss) und Schumacher rückten von der Reith und Schmiederer in die erste Elf.

Im Kehdinger Stadion hatten natürlich die Gäste-Fans klare akustische Vorteile. Laut VfB waren knapp 1.000 Anhänger mit nach Niedersachsen gereist, in der schlussendlich berechtigten Hoffnung, nach 90 Minuten feiern zu dürfen.

Auf nassem Rasen meldete Gözüsirin gleich in der 1. Minute mit einem Distanzschuss den VfB an. Vier Minuten später köpfte Grupe einen Eckball drüber. Die Stoßrichtung schien klar, die Lübecker wollten sich hier keineswegs zu einem Unentschieden mauern.

Die erste Großchance hatten die Gäste in der 15. Minute. Boland spielte nach Ballgewinn im Mittelfeld steil auf Farrona Pulido, der war schon an Torwart Siefkes vorbei, doch setzte die Kugel aber flach daneben.

Danach war etwas die Luft raus aus dem Spiel, Lübeck setzte ein paar Akzente mehr, doch Halbchancen blieben lange das höchste der Gefühle. D/A wurde durch einen Wulff-Distanzschuss in der 40. Minute halbwegs gefährlich, den Abpraller von Torwart Kirschke setzte Sobotta weit vorbei. Zum Ende des ersten Durchgangs jagten Boland und Kölle noch zwei Direktabnahmen über das gegnerische Tor, dann ging es torlos in die Kabinen.

Starker Lübecker Wiederbeginn

Der zweite Durchgang begann erst mit einem Gözüsirin-Freistoß, der in der Mauer landete. Doch kurz darauf zog Thiel nach einem Einwurf im Strafraum aus spitzem Winkel ab, traf den Ball perfekt und das Leder schlug hinter Siefkes im langen Eck zur Führung ein (48.).

Von einem Aufbäumen war Drochtersen/Assel nach diesem Treffer weit entfernt, vielmehr übten jetzt die Gäste Dominanz aus. Kurz roch es etwas nach dem zweiten Tor, doch diese Phase ebbte relativ zügig ab. Lübeck konnte es egal sein, der VfB kontrollierte weiterhin ohne große Mühe die Begegnung und feierte nach einer sicherlich glanzlosen, aber dafür ungemein kontrollierten Vorstellung den vorzeitigen Aufstieg in die 3. Liga, inklusive Platzsturm der mitgereisten Fans, der nach erstem Augenschein friedlich und freudig vonstatten ging.

Und so geht's weiter für die beiden Kontrahenten vom Freitag: D/A gastiert am 14. Mai bei Phönix Lübeck, der VfB ist schon am kommenden Mittwoch bei Werder Bremen II gefordert.