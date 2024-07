Drochtersen findet zweiten Stürmer: Hyseni kommt von Phönix Lübeck

Auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Felix Schmiederer hat die SV Drochtersen/Assel nun Vollzug gemeldet. Haris Hyseni kommt von den "Adlerträgern" aus Lübeck.

Mit Moritz Göttel ist der SV Drochtersen/Assel zwar der beste Torschütze erhalten geblieben, nachdem sich Felix Schmiederer, mit zwölf Treffern zweitbester Schütze der vergangenen Spielzeit, allerdings in Richtung Blau-Weiß Lohne verabschiedet hatte, fehlte ein weiterer Angreifer im Kader. Nun hat der Tabellenvierte aus der Staffel Nord diese wichtige Personalie aber geklärt.

Die Lösung heißt Haris Hyseni. Der bullige Neuner, gebürtiger Kosovare, erzielte in der Spielzeit 23/24 zwölf Tore in 27 Spielen für den 1. FC Phönix Lübeck, war damit bester Schütze der Adler, für die er seit 2020 kickte. Vorherige Stationen des heute 31-jährigen Mittelstürmers waren unter anderem der VfB Lübeck, Eintracht Braunschweig, Jahn Regensburg, SV Meppen und der SSV Ulm 1846, wo er zusammen 48 Einsätze in der 3. Liga und beinahe 200 in der Regionalliga sammeln konnte. Vor allem sein Arbeitsnachweis in der Regionalliga Nord liest sich eindrucksvoll: 55 Tore in 152 Spielen gelangen Hyseni da, auch in der 2. Liga kam er für Braunschweig schon zu einem 30-Minuten-Einsatz.

"Er weiß einfach, wo das Tor steht"

Künftig also nun Drochtersen im niedersächsischen Landkreis Stade, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. "Mit Haris verpflichten wir einen absoluten Top-Stürmer für die Regionalliga Nord. Er bringt unglaublich viel Erfahrung mit, auch aus der 3. Liga, und ist einfach präsent auf dem Platz", sagt Sportdirektor Sören Behrmann. "Haris wird unseren Sturm nochmal gefährlicher machen und uns einige Tore bescheren. Er weiß einfach, wo das Tor steht."

Mit Hyseni dürfte die personelle Planung der Spielvereinigung abgeschlossen sein, er ist der fünfte Neue im Kader des Regionalligisten.