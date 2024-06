Drochtersen/Assel verpflichtet Bär

Niklas Bär darf sich nach dem Abstieg mit dem Eimsbütteler TV auch kommende Saison Regionalliga-Spieler nennen. Der 21-jährige Angreifer wechselt zur SV Drochtersen/Assel. Für den ETV schoss Bär in der abgelaufenen Spielzeit 5 Tore in 33 Regionalliga-Matches. Sportdirektor Sören Behrmann unterstreicht in einer Meldung: "Niklas hat sein Können in der vergangenen Spielzeit bereits auf diesem Niveau eindrucksvoll bewiesen. Wir sehen eine Menge Potenzial in ihm und freuen uns, seine Dienste sichern zu können. Niklas wird uns mit seiner offensiven Vielseitigkeit sicher weiterhelfen."