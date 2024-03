Drochtersen/Assel hält Rosin und Fernandes

Die SV Drochtersen/Assel hat in puncto Kaderplanung zwei personelle Weichen gestellt: Dennis Rosin verlängerte seinen Vertrag bis 2027, Miguel Fernandes immerhin bis 2026. Der schon höherklassig erfahrene Rosin, der genauso wie Fernandes im Mittelfeld zum Einsatz kommt, lief in der aktuellen Saison 24-mal für D/A auf und erzielte vier Treffer. Fernandes, im Sommer 2023 von Jeddeloh II gekommen, bringt es immerhin auf zwei Treffer in 16 Partien.