Drittligist verstärkt sich mit Bastian Roscheck

Nach über einem Jahr Verletzungspause ist Ex-Nationalspieler Bastian Roscheck wieder zurück auf dem Handball-Parkett. Der Abwehrspezialist verstärkt die HSG Krefeld Niederrhein bis zum Saisonende.

"Das ist ein Meilenstein für unsere Entwicklung und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so HSG-Geschäftsführer André Schicks und der Sportliche Leiter Stefan Meler ergänzt: "Bastian ist ein Krefelder Junge. Wir haben seinen Werdegang immer verfolgt und mit ihm in Kontakt gestanden. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat."

"Ich bin Stefan Meler und dem Vorsitzenden Simon Krivec für die offenen und konstruktiven Gespräche der letzten Tage dankbar. Dass wir so schnell eine Lösung gefunden haben, zeugt von Vertrauen", so Roscheck.

"Bastian ist genau der Spieler, der in unseren Kader passt. Junge Spieler wie Matija Mircic und Lars Jagieniak werden durch seine Qualität und Erfahrung, vor allem in der Defensive, weiter wachsen können. Auch als Typ wird er gut zu uns passen. Er weiß, was er will und weiß, was er der Mannschaft geben kann“, ist Meler überzeugt.

Vier Länderspiele für Deutschland

Der Kreisläufer wurde in Moers geboren und ist in Krefeld aufgewachsen. Die handballerischen Wurzeln liegen beim Traditionsverein TV Oppum. Über die HSG Düsseldorf, mit der er Deutscher Meister in der A-Jugend wurde, kam er 2010 zum damaligen Zweitligisten OSC Rheinhausen. 2013 heuerte er beim SC DHfK Leipzig an.

Bei den Sachsen wurde er gerade in der Defensive zur Stammkraft, der damalige Coach Christian Prokop wollte ihn auch kurz vor der Handball-EM 2018 installieren. Vier Spiele, davon zwei beim Turnier, durfte Roscheck bestreiten, ehe man seinen Kaderplatz doch an Routinier Finn Lemke vergab.

Dyn Experte und ein Jahr Verletzungspause

In Leipzig blieb der Kreisläufer acht Jahre, 2021 holte ihn Christian Prokop auch zur TSV Hannover-Burgdorf, wo er bis zum Sommer unter stand. Zuletzt musste er aber mehr als ein komplettes Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses pausieren, ist seit dem Sommer auch TV-Experte beim Streaming-Anbieter Dyn Media.

"Für mich hat Spielpraxis nach der so langen Verletzungspause aktuell höchste Priorität. Ich will einfach wieder Handball spielen. Die HSG und ich hatten in den letzten Jahren immer wieder Kontakt. Dass Krefeld ausgerechnet meine Heimatstadt ist, macht das Ganze natürlich umso schöner", äußerte sich Bastian Roscheck in einer Vereinsmitteilung.