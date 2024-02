Drittligist TSG A-H Bielefeld holt ehemaligen Erstliga-Spieler

Die TSG A-H Bielefeld verpflichtet zum Sommer 2024 einen neuen Mittelmann. Der Spielmacher bringt Erstliga-Erfahrung mit zum Drittligisten.

Die TSG A-H Bielefeld verpflichtet Mittelmann Simon Strakeljahn (25) vom TV Großwallstadt aus der 2. Bundesliga. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2026 und wird ab Sommer in der Seidensticker Halle für die TSG A-H Bielefeld auflaufen. Den Verein dagegen verlassen wird Nerdin Vunic.

Christian Sprdlik, Geschäftsführer der TSG A-H Bielefeld, sagt: "Simon kenne ich schon seit der Jugend und wir standen auch in den letzten Jahren schon immer in Kontakt. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn nun zurück in die Region holen konnten und er ab der kommenden Saison für uns aufläuft. Wir gewinnen mit ihm einen gestandenen Zweitligaspieler, mit viel Erfahrung und großer Qualität."

Strakeljahn wechselt Richtung Heimat

"Mit dem Wechsel nach Bielefeld geht es für mich wieder Richtung Heimat und wir freuen uns sehr, wieder näher bei der Familie zu sein. Ich sehe die TSG sehr gut aufgestellt und mit den Zielen des Vereins kann ich mich sehr gut identifizieren. Es passt einfach alles sehr gut und ich freue mich sehr ab der nächsten Saison für die TSG aufzulaufen", so Simon Strakeljahn.

"Simon ist ein Mittelmann, der auch decken kann, zuletzt sogar teilweise im Innenblock aber vor allem auf der Halbposition. Simon passt super bei uns rein. Es ist wirklich toll, dass er sich für uns entschieden hat. Ich freue mich sehr ab der nächsten Saison mit ihm zusammenzuarbeiten", so TSG-Trainer Niels Pfannenschmidt.

Der 1,90m große Rechtshänder Simon Strakeljahn bringt, durch seine Stationen in Minden, Ferndorf und Großwallstadt bereits viel Erfahrung aus der 1. und 2. Bundesliga mit. Begonnen hat er das Handballspielen beim TV Bissendorf-Holte. Darauf folgten in der Jugend Stationen bei LiT und in Minden.

Dort gelang ihm nach der A-Jugend der Sprung in die erste Mannschaft, wo er in insgesamt 60 Spielen in der 1. Bundesliga 21 Tore erzielen konnte. Nach den drei Serien bei GWD Minden wechselte er in der Saison 21/22 zum TuS Ferndorf. Seit 2022 spielt der 25-Jährige für den TV Großwallstadt. In 86 Spielen erzielte Strakeljahn in der 2. Bundesliga 154 Tore.

Vunic-Abgang

Damit steht auch der Abgang des Mittelmanns Nerdin Vunic fest. Er spielt seit 2022 für die TSG und erreichte gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg in die 3. Liga.

"Nerdin ist ein richtig sympathischer und sehr professioneller Spielertyp. Wir bedanken uns bei ihm für die Zeit, mit sehr schönen Erinnerungen, wie dem Aufstieg in die 3. Liga. Er war großer Bestandteil dieses Erfolges und hat sich in seiner Zeit hier toll weiterentwickelt", so Trainer Niels Pfannenschmidt und Geschäftsführer Christian Sprdlik unisono.­­­