Drittligist SGSH Dragons mit neuem Trainer in die Saison 2024/25

Die SGSH Dragons, aktuell mit 15:21 Punkten auf dem neunten Platz der Staffel Nord-West der 3. Handball Liga, hatten bereits im Januar erklärt, dass er für die neue Saison einen Nachfolger für Chefcoach Maciej Dmytruszynski sucht. Mit Lars Faßbender wurde dieser nun gefunden, laut Verein wurde eine bis 2026 gültige Vereinbarung unterzeichnet.

"Mit Lars Faßbender bekommen wir einen ehrgeizigen jungen Trainer, der sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich Erfahrungen und Erfolge gesammelt hat", so Jan Schriever. Der Vorstandsvorsitzende der SGSH Dragons erläuterte mit Blick auf einige Auswahlkriterien des Vereins: "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, junge und erfahrene Talente zu einer Mannschaft mit Teamspirit zu formen, die Vernetzung mit den anderen Mannschaften der Dragons weiter zu stärken, mit uns das Vereinsprofil und die Vereinskultur weiterzuentwickeln und den Dualen Weg der Dragons auszubauen."

"Mit Lars zusammen wollen wir alle im Verein das Thema sportliche, berufliche und gesellschaftliche Entwicklung in den Fokus rücken", so Schriever weiter. Neben seinen beruflichen Kompetenzen bringe Lars Faßbender auch eine Top Ausbildung als Handball Trainer mit und bereitet sich laut der Pressemeldung des Vereins auf die Prüfung der A-Trainerlizenz vor.

"Lars Faßbender hat uns in den zahlreichen Gesprächen mit potenziellen Kandidaten überzeugt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm! Wir sind uns sicher, dass er mit seiner Persönlichkeit, seiner Begeisterungsfähigkeit und seinen Ideen vom modernen Handball unsere Mannschaft weiterentwickeln wird und die Zuschauer in Schalksmühle und Halver attraktiven Handballsport sehen werden", sagte der Sportliche Leiter Mirco Schmale der SGSH zur Verpflichtung des neuen Cheftrainers.

Vorfreude bei Lars Faßbender

"Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Aufgabe, die Mannschaft, den Verein und das Umfeld", erklärte Lars Faßbender in einer ersten Stellungnahme mit Blick auf die neue Aufgabe. "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Dragons habe ich mich vom ersten Moment an sehr wohlgefühlt."

"Die Idee, Leistungs- aber auch Breitensport, Talentförderung sowie die Begeisterung junger Menschen für den Handball in einem intakten Vereinsumfeld voranzutreiben und mit beruflichen Perspektiven zu verbinden, hat mich sehr überzeugt", so der neue Coach der SGSH Dragons.

Lars Faßbender betont: "Harmonisches Vereinsleben und Gemeinschaft im Einklang mit beruflichen und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten sind tolle Voraussetzungen, um erfolgreich Leistungssport betreiben zu können. Ich freue mich sehr an dieser Entwicklung bei den Dragons mitarbeiten zu dürfen."

