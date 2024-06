Drittligist MT Melsungen II vor großem Umbruch

Die zweite Mannschaft der MT Melsungen vollzieht einen großen Umbruch. Neun Spieler haben das Drittligateam verlassen. Sechs Spieler kommen im Gegenzug neu dazu, zwei rücken aus der A-Jugend auf.

Neun Abgänge hatte Trainer Arjan Haenen zum Saisonende zu verkraften. Torhüter Carl Beck wechselt zu Oberligist Northeimer HC. Ben Beekmann schließt sich dem TV Emsdetten an und Ben Backhaus vollzieht den Wechsel zu Ligakonkurrent GSV Eintracht Baunatal. Dort beginnt Spielmacher Max Pregler seine Trainerlaufbahn. Der zweite Spielmacher, Jona Rietze, traf die Entscheidung, eine Handballpause einzulegen.

Manuel Hörr wechselt dagegen in die zweite Liga zu TuS N-Lübbecke. Auch Kreisläufer Lasse Ohl spielt ab der kommenden Saison im deutschen Unterhaus, er schließt sich dem TV Hüttenberg an. Jan Waldgenbach kehrt zu seinem Heimatverein HV Vallendar zurück und Merlin Kothe musste seine Karriere berufsbedingt beenden.

Trotz des großen Umbruchs zeigt sich der Mannschaftsverantwortliche Philip Julius zuversichtlich: "Wir bekommen durchweg junge, hungrige Spieler dazu, die dem Team noch einmal einen Schub geben werden", wird Julius auf der Vereinshomepage zitiert.

Talente aus dem Umfeld

Jonas Riecke kommt aus der A-Jugend der HSG Nieder-Roden. Im Herrenbereich war der 19-Jährige parallel für die TuSPo Obernburg in der Oberliga im Einsatz. Der wurfstarke Rückraum-Rechte spielte zuletzt eine starke Saison in der Jugendhandball-Bundesliga und erzielte in 23 Spielen 169 Tore. "Jonas wird bei uns viel Verantwortung bekommen und garantiert sofort helfen können", ist sich Julius sicher.

Bruno Eickhoff wechselt von Ligakonkurrent VfL Gummersbach II zu den Nordhessen. Julius beschreibt Eickhoff als "körperlich stark, vielseitig, ein hervorragender Abwehrspieler und flexibler Kreisläufer". Im Alter von 17 Jahren debütierte der jetzt 20-Jährige für den VfL Gummersbach in der Bundesliga und traf gleich zweimal. Riecke und Eickhoff werden neben Tom Wolf und Leon Stehl dem Förderkader der MT angehören.

Aaron Henne kommt von Landesligist HSG Wesertal, hat zuvor allerdings auch schon für die Eintracht Baunatal in der dritten Liga gespielt. "Eine Schulterverletzung hat seine Entwicklung leider unterbrochen", erklärt Philip Julius, der den Spielmacher schon seit der Jugend beobachtet und in der Nordhessen-Auswahl bereits trainiert hat. Daher weiß er, dass "noch sehr viel Potenzial" in dem 21-Jährigen steckt.

Aus Coburg stößt mit Elias Wöhler ein zweiter Spielmacher zur MT II dazu. Er hat bis zuletzt A-Jugend gespielt und wird sein erstes Jahr im Herrenbereich bestreiten. Die beiden Rückkehrer Benjamin Fitozovic und Jakob König komplettieren die externen Zugänge. Aus der eigenen A-Jugend rücken auch Jost Liebergesell und Oleksii Tsymbaliuk in den Drittligakader auf. Beide konnten schon erste Einsatzminuten in der dritten Liga sammeln.