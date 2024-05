Drittliga-Top-Scorer Scienza wechselt nach Heidenheim

Zwölf Tore und 17 Assists steuerte Leonardo Scienza zum Durchmarsch des SSV Ulm 1846 Fußball in die 2. Liga bei. Für den Drittliga-Top-Scorer geht es nun aber noch eine Etage höher. Der 25-Jährige wechselt in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim.

Erst im vergangenen Sommer war Leonardo Scienza nach einer durchwachsenen Saison und nur zwölf Einsätzen (kein Tor) für den 1. FC Magdeburg nach Ulm gewechselt. Der vermeintliche Schritt zurück sollte sich für den brasilianisch-luxemburgischen Flügelspieler als Volltreffer herausstellen. Mit zwölf Toren und 17 Vorlagen hatte der 25-Jährige maßgeblichen Anteil am Durchmarsch des Aufsteigers in die 2. Bundesliga, hatte unter allen Spielern der 3. Liga durchschnittlich die beste kicker-Note (2,41) und stand siebenmal in der Elf des Tages.

Leistungen, mit denen sich Scienza in den Fokus einiger Interessenten gespielt hat. Den Zuschlag erhielt nun der 1. FC Heidenheim, der als Aufsteiger in die Bundesliga eine ebenso erfolgreiche Saison erlebt und vom Einzug in die Qualifikationsrunde zur Conference League träumen darf. Die Heidenheimer haben sich beim schwäbischen Nachbarn bedient und den Offensivmann, der noch bis Sommer 2025 an Ulm gebunden war, bis 30. Juni 2027 unter Vertrag genommen.

"Mit Leo konnten wir eine der großen Entdeckungen der diesjährigen Drittligasaison für unseren FCH gewinnen und sind fest davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, auch in der Bundesliga seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen", wird Robert Strauß, beim FCH Bereichsleiter Sport, zitiert: "Er hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner aktuellen Mannschaft und bringt nun eine neue Komponente in unser Offensivspiel ein."

Scienza fühlte sich nach eigener Aussage geschmeichelt vom Heidenheimer Interesse. "Als Spieler strebst du einfach danach, dich sportlich und persönlich stetig weiterzuentwickeln. Mit dem FCH möchte ich mich auf einem neuen fußballerischen Level beweisen", gibt er offen zu: "In der Bundesliga spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes, auf das ich schon sehr gespannt bin."

Neuzugang Nummer sechs

Scienza ist bereits der sechste Neuzugang des FCH, der schon Julian Niehues (1. FC Kaiserslautern), Luca Kerber (1. FC Saarbrücken), Sirlord Conteh (SC Paderborn), Mathias Honsak (SV Darmstadt 98) und Maximilian Breunig (Angriff, SC Freiburg II) für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen hat.