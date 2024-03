Drittliga-Spitzenspiel: Ferndorf schlägt Verfolger Krefeld

Vor 2175 Zuschauern in der Glockenspitzhalle gab es im ersten Abschnitt zwischen Verfolger HSG Krefeld Niederrhein und Spitzenreiter TuS Ferndorf das erwartete Topspiel der 3. Handball Liga, im zweiten Abschnitt übernahmen dann aber die Gäste zusehends das Kommando. Mit dem 28:23-Erfolg baut Ferndorf seinen Vorsprung weiter aus, liegt nun mit 45:1 Punkten sechs Pluspunkte vor Krefeld, das bei einem mehr absolvierten Spiel bei 39:9 Punkten steht.

Josip Eres warf die Gäste aus Ferndorf in der Glockenspitzhalle beim 1:0 und 2:1 in Führung, Lukas Hüller und Bastian Roscheck glichen für die HSG Krefeld Niederrhein aber eweils umgehend aus. Es entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem auch aufgrund einer guten Deckung und eines starken Sven Bartmann im Tor Krefeld in der zehnten Minuten durch einen Doppelschlag von Lars Jagieniak und Jörn Perrson erstmals die Führung übernahmen.

Nun folgte allerdings Ferndorf jeweils umgehend und konnte den Rhythmus mit Treffern von Julius Fanger und Mattis Michel dann acht Minuten später beim 11:10 wieder durchbrechen. Beim 13:11 durch Janko Kevic stand sieben Minuten vor dem Seitenwechsel dann erstmals ein Zwei-Tore-Abstand auf der Anzeigetafel, beim 14:15 aber geriet der Spitzenreiter wieder in Rückstand - und dieser hatte auch beim 15:16 beim Seitenwechsel Bestand.

Die 2.175 Zuschauer hofften auf einen Heimsieg und neue Spannung im Titelkampf, zumal Krefeld nach Wiederbeginn zunächst noch einmal vorlegte. Doch mit dem 18:17 von Daniel Hidel legte dann wieder Ferndorf vor. Beim 21:19 waren es wieder zwei Tore Abstand und Krefeld bekamm immer größere Probleme zu folgen. Technische Fehler und die Chancenverwertung sorgten bei Ferndorf für eine gut zwölfminütige Durststrecke, Ferndorf machte aus dem 22:21 ein 26:21 und steuerte in der Folge zum 28:23-Erfolg.

"Natürlich sind wir enttäuscht", erklärte Krefelds Trainer Mark Schmetz. "Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, in der wir eine großartige Leistung sowohl in der Abwehr als auch im Angriff gezeigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann einige technische Fehler zu viel gemacht, was dazu geführt hat, dass wir vorne nur noch schwer zu unseren Toren gekommen sind. Das hat uns dann am Ende das Spiel gekostet. Ferndorf hat heute verdient gewonnen. Wir werden jetzt weiter arbeiten und dann bin ich mir sicher, dass wir in den kommenden Spielen unsere Ziele erreichen werden."

HSG Krefeld Niederrhein - TuS Ferndorf 23:28 (16:15)

HSG Krefeld Niederrhein: Juzbasic, Bartmann; Krass (4), Klasmann (3/1), Schneider, Noll (1), Hahn, Roscheck (1), Sousa, Schulz (5/4), Hüller (2), Claasen (2), Kaysen (1), Jagieniak (2), Persson (2), Mircic



TuS Ferndorf: Puhl, Wilde; Eres (5), da Rocha Viana (3), Fanger (2), Poetz, Michel (5), Hideg (3), Mundus (6/1), Kevic (1), Hecker (1), Schikora (1), Duvancic (1)

