Drittliga-Kader für neue Spielgemeinschaft "S3L" steht

Es wird ein Neustart in der neuen Saison: Die Spielgemeinschaft "Saase³Leutershausen Handball" S3L geht 2024/25 erstmals an den Start. Der Kader für das Drittligateam der Männer - das Aushängeschild der neuen SpielbetriebsGmbH - steht.

Yessine Meddeb wird in der neuen Saison für die S3L auflaufen. IMAGO/Eibner

Alexander Stiehl ist Mitte Februar erst seit wenigen Tagen als Geschäftsführer der neuen Spielbetriebs GmbH offiziell im Amt aber seine Begeisterung ist deutlich spürbar. "Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue", sagt der 52-Jährige, der zuvor in verschiedenen Funktionen in Heidelberg beim Fußballverein ASC Neuenheim tätig war.

Mit dem Amt bei der neuen Spielgemeinschaft erfüllt sich der Realschullehrer einen Lebenstraum: "Ich wollte schon immer in einem solchen Bereich tätig sein und mit der S3L habe ich genau das richtige Projekt mit den richtigen Leuten gefunden." Gemeinsam mit Kirsten Erbach, der bisherigen Geschäftsstellenleiterin der SG Leutershausen sowie Carina Pöltl vom TVG Großsachsen wird er die Geschicke lenken.

Der Startschuss für das Projekt fiel bereits im vergangenen Oktober, als die Vorsitzenden der vier beteiligten Vereine SG Leutershausen, TV Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen die Spielgemeinschaftsvereinbarung unterschrieben. Am 5. Februar 2024 folgte die Unterzeichnung des Gründungsvertrags durch alle Gesellschafter der „S3L Spielbetriebs GmbH“. Auch ein Förderverein ist bereits in der Gründungsphase.

Kader des Drittligateams steht

Sportliches Aushängeschild der neuen Spielgemeinschaft wird die Drittliga-Mannschaft der Männer sein. Der Kader steht bereits und „mit der Mischung aus bekannten Spielern und Neuzugängen sind die sportlichen Leiter Tom Zahn, Mark Wetzel und Sebastian Brehm mehr als zufrieden“, teilte die SG vergangene Woche mit.

Trainer der Mannschaft wird Thorsten Schmid. Der 52-Jährige trainiert seit Juli 2023 die erste Mannschaft der SG Leutershausen und sieht in dem Zusammenschluss der Vereine eine große Chance. "Das ist eine grundsolide Basis, auf der man aufbauen kann. Damit werden Kräfte gebündelt, das ist sehr weitsichtig gedacht", äußerst sich der künftige Coach der S3L.

An der Spielstätte der ersten Mannschaft, der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen, kennt man neben Schmid auch den ein oder anderen Spieler: Torwart Alexander Hübe und Rückraumspieler Yessine Meddeb laufen ab der kommenden Spielzeit für die S3L auf.

"Wir freuen uns sehr, dass Alexander Hübe noch ein Jahr bei der S3L weiterspielt", sagt Mark Wetzel, „er ist eine Identifikationsfigur und hat in Leutershausen fast schon Legendenstatus“. Auch Yessine Meddeb hat sich für ein weiteres Jahr verpflichtet. "Dass Yessine bleibt ist unglaublich wichtig für uns", sagt Sebastian Brehm, „er ist ein überragender Spieler und hat sich im letzten halben Jahr unter Thorsten Schmid sehr gut entwickelt“.

Von der SG Leutershausen bleiben außerdem Sebastian Ullrich (Tor), Sven Schreiber, Max Preller, Tim Götz, Luca Mastrocola, Bastian Seitz (Rückraum) sowie Niklas Krämer als Kreisläufer. Vom TVG Großsachsen kommen Tim Burkard als Kreisläufer, Hannes Weindl als Rückraumspieler sowie Simon Spilger als Rechtsaußen. Mit Jonas Schneider sei man noch im Gespräch, so Tom Zahn.

Neuzugänge sind Philipp Alt von der TSG Haßloch, Fabian Schwarzer, Leon Keller und Max Kessler von den Rhein-Neckar Löwen II sowie Nikola Sorda und Niklas Schwenzer vom HLZ Friesenheim-Hochdorf.

"Eine historische Chance"

Die 2. Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft wird - wie die derzeitige erste Mannschaft von Großsachsen - in der Baden-Württemberg Oberliga (BWOL) antreten, die ab der kommenden Spielzeit jedoch Regionalliga Baden-Württemberg heißen wird.

Als Trainer kommt Timo Baumann vom TSV Birkenau. Man habe "eine schlagkräftige Truppe", betont Wetzel, der ergänzt: „Die Durchlässigkeit zwischen beiden Mannschaften ist uns wichtig und vor allem für die Jungen eine große Chance.“

Auch im Damen- und Jugendbereich will die neue Spielgemeinschaft angreifen. "Es ist für uns ganz entscheidend, dass sich die gleiche Spielphilosophie durch alle Mannschaften zieht", sagt Mark Wetzel, "angefangen von den Kleinsten bis zur ersten Mannschaft". Im männlichen Jugendbereich plane man mit zehn Mannschaften in die Qualifikation zu gehen, ein weiblicher Jugendbereich soll aufgebaut werden.

Der Zusammenschluss der Abteilungen in der neuen Spielgemeinschaft sei eine historische Chance, betont SGL-Urgestein Uli Roth. "Ganz klar, das erste Jahr ist noch eine Übergangszeit in allen Bereichen, da wird es an der ein anderen Stelle noch ruckeln", weiß er. Man werde jedoch gelassen bleiben. "Wir legen einen soliden und sauberen Start hin", ist sich auch Thomas Berger sicher, der sich gemeinsam mit Roth um künftige Sponsoren bemühen wird.

Kader für die 3.Liga

Trainer: Thorsten Schmid

Co-Trainer: Livio Ianos

Athletiktrainer: Michael Reuter

Teambetreuer: Roger Gross, Karl-Heinz Zöller

Tor: Alexander Hübe, Sebastian Ullrich

Linksaußen: Max Kessler, Niklas Schwenzer

Rückraum Links: Sven Schreiber, Leon Keller, Philipp Alt

Rückraum Mitte: Tim Götz, Max Prelle, Bastian Seitz, Hannes Weindl

Rückraum rechts: Luca Mastrocola, Yessine Meddeb

Rechtsaußen: Simon Spilger, Fabian Schwarzer

Kreis: Niklas Krämer, Nikola Sorda, Tim Burkard