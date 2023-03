Drittliga-Gerüst des VfB Lübeck steht schon längst

Der VfB Lübeck liegt in der Regionalliga Nord spätestens seit dem Hamburger Verzicht klar auf Titelkurs. Das Gerüst für die kommende Drittliga-Saison steht bereits.

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Dynamo Dresden, TSV 1860 München und MSV Duisburg werden in der neuen Saison drei der namhaftesten Gegner des VfB Lübeck sein: Es ist keine kühne These, dass die Grün-Weißen zurückkehren werden auf die bundesweite Fußball-Bühne - als Meister der Regionalliga.

Gratulationen wird an der Lohmühle niemand entgegennehmen, solange der Aufstieg in die 3. Liga nicht auch rechnerisch geschafft ist. Weil aber inzwischen klar ist, dass der Hamburger SV II ein mögliches Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt, muss es schon mit dem Teufel zugehen, um zu verhindern, dass der VfB sein Saisonziel erreicht. Der Vorstand des HSV hat entschieden, keinen Lizenzantrag für die 3. Liga zu stellen. Hintergrund ist auch, dass gleich acht Spieler im Sommer die selbst gesteckte Altersgrenze von 21 Jahren erreichen und somit ein größerer Umbruch bevorsteht.

13 Punkte vor Hannover

Der einzig verbliebene Konkurrent der Lübecker, Hannover 96 II, liegt 13 Punkte hinter dem Tabellenführer zurück. In elf Partien kann viel passieren, die noch fehlenden Punkte aber wird die Pfeiffer-Truppe holen. Je früher, desto besser - es erleichtert die personelle Planung. Das Gerüst steht, weil Sportvorstand Sebastian Harms weitsichtig gehandelt hat. Das gilt für die Qualität der Spieler, aber auch für die Laufzeiten von deren Verträgen. Die meisten haben ein über den 30. Juni hinaus gültiges Arbeitspapier.

Um das Niveau des Kaders zu erhöhen und in der 3. Liga mithalten zu können, wird es dennoch eine Handvoll Verstärkungen brauchen. Mindestens einen Angreifer wird Harms holen müssen. Im zentralen Mittelfeld besteht ebenfalls Bedarf. Die größte Baustelle aber hat der VfB in der Innenverteidigung, wo mit Kapitän Tommy Grupe (30) und Jannik Löhden (33) zwei erfahrene Kanten zur Verfügung stehen, beiden aber fehlt es an Tempo. Gegen schnelle, quirlige Angreifer könnte der VfB mit seinem eingespielten Duo Probleme bekommen. Und ein vielseitig einsetzbarer und torgefährlicher offensiver Mittelfeldspieler dürfte ebenfalls auf der Wunschliste stehen.