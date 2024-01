Drittliga-Erfahrung für Velbert: Herzenbruch unterschreibt bis zum Sommer

Die SSVg Velbert hat am Freitagabend einen hochkarätigen Neuzugang präsentiert. Felix Herzenbruch wechselt mit sofortiger Wirkung zum Tabellenschlusslicht der Regionalliga West. Der 31-jährige Verteidiger kann auf 188 Partien in der Regionalliga West sowie 74 Begegnungen in der 3. Liga zurückblicken. Seit seinem Vertragsende bei Rot-Weiss Essen im vergangenen Sommer war Herzenbruch vereinslos.