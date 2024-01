Drittliga-Erfahrung für Velbert: Herzenbruch unterschreibt bis Saisonende

Nach einem halben Jahr Abstinenz kehrt Felix Herzenbruch zurück auf die Fußballbühne. Der 31-jährige Innenverteidiger wechselt in die Regionalliga West zum Tabellenschlusslicht SSVg Velbert. Der ehemalige Kapitän von Rot-Weiss Essen erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte mit nur elf Zählern aus 17 Partien feilt die SSVg Velbert am Kader für die bevorstehende Restrunde in der Regionalliga West, in der man aktuell abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangiert. Um den derzeitigen Sieben-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer doch noch aufzuholen und den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen, haben die Verantwortlichen am Niederrhein nun diverse personelle Veränderungen vorgenommen - eine davon in der Innenverteidigung. Felix Herzenbruch wechselt mit sofortiger Wirkung zur SSVg und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, das gab der Regionalligist am Freitagabend bekannt.

Von der Verpflichtung des 31-jährigen Routiniers erhoffen sich die Verantwortlichen vor allem mehr Stabilität in der Arbeit gegen den Ball, immerhin kann Herzenbruch auf die Erfahrung aus 74 Drittliga- sowie 112 Regionalliga-Spielen zurückblicken. Mit 38 Gegentoren stellt Velbert die zweitschwächste Defensive der Liga. Zuletzt stand Herzenbruch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, wo er nicht nur maßgeblichen Anteil am Aufstieg am Drittliga-Aufstieg 2022 hatte, sondern auch in der vergangenen Spielzeit auf 32 Liga-Einsätze in der 3. Liga kam. Weil RWE im Sommer 2023 jedoch einen Verjüngungsprozess in der Defensive vornehmen wollte, erhielt Herzenbruch keinen neuen Vertrag an der Hafenstraße. Seitdem war der Abwehrspezialist vereinslos.

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt Herzenbruch nicht, für Velbert geht in exakt zwei Wochen schließlich wieder der Liga-Alltag los. Am 3. Februar ist das Tabellenschlusslicht beim Aufsteiger FC Gütersloh zu Gast.

Weitere Transfers

Der Kader des Kellerkindes hat sich auch an anderen Stellen verändert. Während Jan Fauseweh, der im Sommer vom FC Kray an die Velberter IMS Arena gewechselt war, sich den Sportfreunden Hamborn 07 anschließt, hat Velbert das Torwarttalent Jovan Jovic von der 2. Mannschaft des SC Paderborn verpflichtet. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit Markus Pazurek in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. "Ursprünglich war geplant, gemeinsam in die Rückrunde zu gehen, jedoch kam es zu einer Veränderung der Umstände", erklärt der Verein auf seiner Homepage. "Markus Pazurek wurde von seinem Arbeitgeber, der zukünftig als Sponsor bei den Sportfreunden Siegen einsteigt, bereits in der Winterpause für sein neues Team benötigt. Nach konstruktiven Gesprächen und einer Einigung mit Markus' Arbeitgeber hat die SSVg Velbert 02 dem Wunsch des Spielers zugestimmt", heißt es abschließend.