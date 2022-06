Drittliga-Aufsteiger Oldenburg benennt Hannover als Ausweichstadion

Der VfB Oldenburg hat die HDI-Arena in Hannover als Ausweichstadion für Heimspiele in der 3. Liga benannt. Parallel wird an der Modernisierung des Marschwegstadions gearbeitet.

Im Zuge des Lizenzierungsverfahrens musste der VfB Oldenburg ein drittligataugliches Stadion für die 19 Heimspiele in der kommenden Saison nachweisen. Weil das Marschwegstadion diese Anforderungen nicht erfüllt - unter anderem fehlen eine Flutlichtanlage und eine Rasenheizung - begab sich der ehemalige Zweitligist, der erstmals in die eingleisige 3. Liga aufgestiegen ist, auf die Suche nach einer Ausweichstätte. Diese ist nun abgeschlossen, nachdem es aus dem nahen Bremen, Osnabrück und Meppen Absagen gegeben hatte. Das von anderen Klubs (Uerdingen, Verl) schon öfter benannte Stadion des künftigen Oberligisten Lotte wurde durch den DFB abgelehnt.

Wir haben die klare Absicht, so viele Spiele wie möglich im Marschwegstadion zu absolvieren. Michael Weinberg

Wie der VfB aber mitteilte, konnte er die HDI-Arena im Luftlinie 130 Kilometer entfernten Hannover als Spielort benennen. "Wir haben auch dazu sehr viele Gespräche geführt und freuen uns, dass wir durch Martin Kind und Hannover 96 die Möglichkeit bekommen, im Fall der Fälle in die Landeshauptstadt ausweichen zu dürfen. Dafür sind wir Herrn Kind und Hannover 96 zu Dank verpflichtet", wird VfB-Geschäftsführer Michael Weinberg in einer Mitteilung zitiert. Das Stadion von Zweitligist Hannover war schon in der vergangenen Saison Heimspielstätte für den wieder abgestiegenen TSV Havelse.

Während Havelse aber alle 19 Heimspiele in der WM-Arena von 2006 ausgetragen hat, will der VfB mit Hochdruck daran arbeiten, auch im Marschwegstadion zu spielen. "Wir haben die klare Absicht, so viele Spiele wie möglich im Marschwegstadion zu absolvieren", betont Weinberg. Der Verein sei im Austausch mit der Stadt, um das Stadion so schnell es geht zu ertüchtigen, unter anderen mit einer mobilen Flutlichtanlage. "Es gibt viel zu tun, aber wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit der Stadt eine gute Lösung für Oldenburg finden werden."