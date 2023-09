Drittliga-Ansetzungen: DFB terminiert Spieltage 9 bis 12

Der DFB hat die Spieltage 9 bis 12 der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Etliche Nachbarschaftsduelle versprechen viel Spannung. Eine Partie musste vorverlegt werden.

Denn eigentlich wird der 9. Spieltag am 3. und 4. Oktober ausgetragen. Doch weil Borussia Dortmund in der Champions League am 2. Spieltag am 4. Oktober gegen Milan Heimrecht genießt, musste die Partie der Zweitvertretung gegen den MSV Duisburg vorverlegt werden. Das Ruhr-Duell wird bereits am 27. September (19 Uhr) angepfiffen.

Somit finden am 4. Oktober nur vier Partien statt, am Tag der deutschen Einheit wird fünfmal gespielt. Stimmungsvoll dürfte es dabei in Ulm zugehen, wo der heimische SSV 1860 München empfängt. Alle Partien werden um 19 Uhr angepfiffen.

Auch am 10. Spieltag stehen die Löwen im Mittelpunkt: Denn in Giesing wird Dynamo Dresden am Samstag vorstellig, das Match der beiden ehemaligen Europapokalteilnehmer geht um 14 Uhr los - ebenso wie das Westfalenduell zwischen Arminia Bielefeld und dem BVB II. Wie gewohnt finden am Sonntag, den 8. Oktober drei Partien statt, den Abschluss um 19.30 Uhr bestreiten der FC Ingolstadt und Jahn Regensburg.

Fans des "kleinen" BVB und von Rot-Weiss Essen sollten sich Freitag, den 13. Oktober anstreichen. Denn beide Vereine eröffnen ab 19 Uhr den 11. Spieltag. Am Samstag, den 14. Oktober sticht das Treffen der ehemaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim heraus, der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr.

Mannheim eröffnet dann eine Woche später, am Freitag den 20. Oktober (19 Uhr) den 12. Spieltag - der Gegner heißt BVB II, der damit im Zeitraum dreimal abends gefordert sein wird. Das Duell Duisburg gegen Bielefeld wird tags darauf um 16.30 Uhr angepfiffen, wie gewohnt steigen am Sonntag, den 22. Oktober drei Partien.

