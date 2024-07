Drittliga-Absteiger Düsseldorf-Ratingen bestätigt zwei weitere Abgänge

Interaktiv Handball Düsseldorf-Ratingen hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga zwei Abgänge bestätigt: "Sowohl Ante Grbavac als auch Maximilian Wasse werden nach zwei Jahren in Zukunft nicht mehr für die Mannschaft von Trainer Filip Lazarov auflaufen."

"Ante kam 2022 vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen nach Ratingen, unterschrieb damals für vier Jahre, und wurde auf Anhieb seiner Rolle als Führungsspieler gerecht", so der Verein in seiner Pressemeldung. Mit 198 Toren in 26 Spielen hatte Grbavac erheblichen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga Süd-West. In der vergangenen Saison erzielte Ante 169 Tore in 28 Spielen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

"Nach konstruktiven Gesprächen konnten sich alle Parteien auf einen vorzeitigen Wechsel des Rückraumshooters nach Homburg verständigen. Über die Ablöse- und Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart", so der Verein. Der ebenfalls abgestiegene TV Homburg hatte den Neuzugang bereits Anfang Juni vermeldet. Der Sportliche Leiter Jörg Ecker hatte im Pfälzischen Merkur erklärte: "Ante ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine echte Bereicherung für unser Team."

"Max Wasse wechselte vor zwei Jahren vom TuS Lintorf aus der Oberliga zu interaktiv und war zunächst für die Verbandsliga eingeplant. Nach kürzester Zeit wurde der 23 Jahre alte Ratinger jedoch von Trainer Lazarov in die erste Mannschaft beordert. Nach insgesamt 49 Spielen und 98 Toren wechselt er nun zurück nach Lintorf, da er aufgrund seiner Ausbildung den zeitlichen Aufwand nicht mehr stemmen kann", so der Verein.

Für das Team aus Nordrhein-Westfalen sind Ante Grbavac und Max Wasse nach Spielertrainer Alexander Oelze, Etienne Mensger, Benjamin Ludorf, Dusan Maric, Robert Markotic, Luca Sackmann und Max Hinrichs die Abgänge acht und neun. Nach dem Drittliga-Abstieg steht das Team vor einem Umbruch in der Regionalliga Nordrhein.