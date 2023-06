Drittlängstes Damen-Spiel: Haddad Maia schreibt brasilianische Geschichte

Beatriz Haddad Maia hat sich im drittlängsten Frauen-Match in der Profi-Ära gegen Sara Sorribes Tormo durchgesetzt. Nun trifft sie auf Ons Jabeur, die ihren Roland-Garros-Fluch besiegt hat.

In knapp über einer Stunde besiegte Ons Jabeur, die Vorjahresfinalistin in Wimbledon und bei den US Open, die US-Amerikanerin Bernarda Pera mit 6:3 und 6:1. Die Partie entwickelte sich im ersten Satz zu einem regelrechten Break-Festival. Einzig die an Position sieben gesetzte Jabeur konnte ihr erstes eigenes Aufschlagspiel für sich entscheiden, alle anderen Spiele des erstes Durchgangs entschied jeweils die rückschlagende Spielerin für sich.

Im zweiten Satz ging es zunächst so weiter, erneut holten beide Spielerinnen jeweils ein Break, ehe die Tunesierin das Tempo anzog und den zweiten Durchgang im Eiltempo für sich entscheiden konnte. Jabeur konnte sich über eine starke Quote von 89 Prozent bei Break-Punkten freuen. Pera wiederum blickt auf vier gewonnene Spiele zurück, keines davon jedoch bei eigenem Aufschlag - sie schlug zudem mehr als doppelt so viele ungezwungene Fehler (33) wie ihre Kontrahentin.

Jabeur trifft auf Haddad Maia

In der Runde der letzten Acht bekommt es Jabeur nun mit der an Position 14 gesetzten Beatriz Haddad Maia zu tun, die sich im längsten Damen-Match des Turniers und dem drittlängsten der Profi-Ära überhaupt nach drei Stunden und 51 Minuten gegen die Weltranglisten-132. Sara Sorribes Tormo mit 6:7 (3:7), 6:3 und 7:5 durchsetzte und erstmals im Viertelfinale eines Grand Slam steht. Zudem ist sie die erst zweite Brasilianerin überhaupt, die ein Viertelfinale eines Majors erreicht - zuletzt war dies Maria Bueno 1968 bei den US Open gelungen.

Dabei sah es zunächst für die Spanierin besser aus, den umkämpften ersten Satz konnte sie im Tie-Break für sich entscheiden. Auch im zweiten Satz sah es zunächst ebenfalls gut für sie aus, nachdem sie schnell mit 3:0 in Führung lag. Plötzlich wendete sich jedoch das Blatt, und die restlichen sechs Spiele gingen an Haddad Maia, die sich somit in den entscheidenden dritten Satz rettete.

Dritter Satz ein erneutes Hin und Her

Ähnlich wie in den beiden Sätzen zuvor entwickelte sich auch dieser Durchgang zu einem Hin und Her. Beim Stand von 5:3 servierte Haddad Maia zum Matchgewinn, holte die Spanierin jedoch noch einmal in die Partie zurück und konnte das Spiel dann einige Minuten später beim Stand von 6:5 zumachen.

Trotz des Aus in der Einzelkonkurrenz kann Sorribes Tormo weiter in Paris verweilen: Gemeinsam mit ihrer Partnerin Marie Bouzkova kann sie sich noch in der Doppelkonkurrenz beweisen, da sie nach dem Aufreger wegen der Disqualifikation ihrer Gegnerinnen eine Runde weiter sind. Beide sehen sich seitdem aber zahlreichen Anfeindungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt.