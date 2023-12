Drittes Springen, wieder siegt Kraft - Wellinger Zweiter

Beim Auftakt in Ruka hatte Stefan Kraft beide Springen gewonnen, auch in Lillehammer war der Österreicher nicht zu schlagen. Doch auch die DSV-Adler wussten wie schon in Ruka zu überzeugen, Andreas Wellinger führte die starken DSV-Adler beim Springen von der Normalschanze an.

Hat gut lachen nach Platz zwei: DSV-Adler Andreas Wellinger. IMAGO/NTB