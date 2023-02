Drittes Spiel, dritte Absage: Fragezeichen in Rehden

Und wieder nichts! Nach der bereits dritten Spielabsage in diesem Winter wissen sie beim BSV Rehden noch immer nicht, wo sie mit ihrem seit Januar verstärkten Kader stehen. Trainer Kristian Arambasic jedenfalls hat eine neue Geheimwaffe auf dem Zettel.

Am Samstag fiel der Heimauftritt gegen den SV Werder Bremen II den Witterungsverhältnissen und dadurch unbespielbaren Waldsportstätten zum Opfer. Und BSV-Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein ahnt: "So langsam gehen uns die Nachholtermine aus." Dieses Problem begleitet die Schwarz-Weißen schon ihre gesamte mehr als zehnjährige Viertliga-Zugehörigkeit und strapazierte bereits das Nervenkostüm des einstigen Trainers Predrag Uzelac. Der hatte Anfang 2013 jedoch mit gleich neun Absagen in Folge zu kämpfen.

Der heutige Chefcoach Kristian Arambasic gibt sich da deutlich entspannter. Als bedrohlich bezeichnet er die Lage jedenfalls nicht - obwohl sein Team nach der 1:2-Niederlage Anfang Februar bei Holstein Kiel II und den folgenden Zwangspausen in der Tabelle unschön abgerutscht ist: "Eigentlich ist es sogar eine gute Ausgangslage, weil wir von den Mannschaften da unten noch die meisten Partien offen haben - darunter eine Reihe von Heimspielen. In denen wollen wir natürlich alles raushauen."

"Hinten stehen wir sicher"

Das klingt nach Arbeit für den Platzwart, falls Arambasics Personal dessen Kampfansagen auf den Rasen bringt. Doch trotz des in Rehden traditionellen Zwangs zur Kreativität während der Vorbereitung (ohne Kunstrasenplatz, dafür mit stetiger Suche nach Auswärts-Testspielen) sieht der Übungsleiter seine Spieler gut gerüstet: "Hinten stehen wir sicher, arbeiten grundsätzlich gut gegen den Ball und lassen kaum Chancen zu."

Und vorn hat er dank der Winter-Neuzugänge Serhat Koruk (26, zuletzt beim West-Regionalligisten SV Straelen) und Alexander Schlobohm (30, bisher meist in der Bremen-Liga) neue Alternativen. "Alexander könnte mit seiner Kopfballstärke und Torgefährlichkeit zu einer echten Geheimwaffe werden, weil den niemand auf dem Zettel hat", verrät Arambasic. "Jedenfalls noch nicht ..."

Die nächste Gelegenheit, sich bekannter zu machen, hat Schlobohm im Nachhol-Heimspiel am Mittwoch ab 19.30 Uhr gegen den VfV 06 Hildesheim. Immer vorausgesetzt, dass das Wetter auch mal mitspielt ...