Drittes großes Turnier in Folge: Schiedsrichterin Hussein pfeift bei Frauen-EM

Erneut wird Riem Hussein große Ehre zu Teil: Die deutsche Schiedsrichterin wird als eine von zwölf durch die UEFA nominierten Referees bei der Frauen-EM in diesem Sommer in England zum Einsatz kommen.

Für Riem Hussein ist es das dritte große Turnier in Folge: Bereits bei der Frauen-EM 2017 in den Niederlanden sowie bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich durfte die 41-Jährige Spiele leiten. Zudem wurden von der UEFA aus Deutschland auch noch Katrin Rafalski als Linienrichterin sowie Christian Dingert und Harm Osmers als Video-Assistenten nominiert. Bei der EM in England vom 6. bis 31. Juli wird erstmals bei einer Europameisterschaft der Frauen der VAR zum Einsatz kommen.

Hussein zweite deutsche Schiedsrichterin im Profi-Bereich der Männer

Hussein gehört zu den herausragendsten Persönlichkeiten im deutschen Schiedsrichterwesen. Seit 2005 pfeift sie Spiele im Frauen-Fußball, seit 2008 auch bei den Herren. Im Jahr 2015 rückte sie als zweite Frau nach Bibiana Steinhaus in den deutschen Profi-Fußball der Männer auf und leitet seitdem regelmäßig Spiele in der 3. Liga.

Viermal wurde sie vom DFB bereits als Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet. International ist sie seit 2009 im Einsatz, im vergangenen Jahr leitete sie das Finale der Womens Champions League zwischen Chelsea LFC und dem FC Barcelona (0:4).

"Wir hatten einige schwierige Entscheidungen darüber zu treffen, welche Schiedsrichterinnen zur Frauen-EM gehen werden", sagte Roberto Rosetti, der Vorsitzende der UEFA-Schiedsrichterkommission. "Denn wir haben jetzt eine wachsende Gruppe hochkarätiger Schiedsrichterinnen, aus der wir auswählen müssen."

Neben den zwölf Schiedsrichterinnen aus Europa wird auch eine Schiedsrichterin aus Südamerika in England pfeifen. Die Wahl fiel auf Emikar Calderas Barrera aus Venezuela und ihre Assistentinnen. Im Gegenzug dazu wird eine UEFA-Schiedsrichterin bei der Copa America Femenini 2022 in Kolumbien am Start sein.

Deutsche Frauen mit schwerer Gruppe bei EM

Bei der EM in England greift Deutschland nach dem insgesamt neunten Titel. Allerdings erwischte die Auswahl von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine schwere Gruppe: In der Gruppe B treffen die deutschen Frauen auf Vize-Europameister Dänemark (8. Juli), auf den Weltranglisten-Siebten Spanien (12. Juli), gegen den es jüngst im Testspiel ein 1:1 gab, sowie zum Abschluss der Gruppenphase auf Außenseiter Finnland (16. Juli).

Die komplette Liste der EM-Schiedsrichterinnen im Überblick:

Riem Hussein (Deutschland), Jana Adamková (Tschechien), Lina Lehtovaara (Finnland), Iuliana Demetrescu (Rumänien), Ivana Martincic (Kroatien), Cheryl Foster (Wales), Kateryna Monzul (Ukraine), Stephanie Frappart (Frankreich), Tess Olofsson (Schweden), Marta Huerta de Aza (Spanien), Esther Staubli (Schweiz), Rebecca Welch (England).