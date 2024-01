Drittes Derbi madrileno binnen einem Monat: Real trifft auch in der Copa del Rey auf Atletico

Das Achtelfinale der Copa del Rey steht: Wie schon im Vorjahr findet in der Copa del Rey das Derbi madrileno statt. Barcelona trifft auf den letzten verbliebenen Drittligisten.

Die Hälfte seiner kommenden sechs Spiele (sollten die Blancos nicht das Finale der Supercopa erreichen) bestreitet Real Madrid gegen Stadtrivale Atletico. Denn nach dem Halbfinale in der Supercopa am Mittwoch und der Ligapartie Anfang Februar findet das Derbi madrileno auch im Achtelfinale der Copa del Rey statt. Bereits in der vergangenen Saison trafen die beiden Teams im Pokal aufeinander: Im Viertelfinale setzte sich Real zu Hause in der Verlängerung mit 3:1 durch. Am 18. Januar besitzen aber diesmal die Rojiblancos Heimrecht.

Barcelona hingegen erhielt das vermeintlich leichteste Los: Die Katalanen reisen zur letzten verbliebenen Drittliga-Mannschaft im Wettbewerb, Unionistas Salamanca - der Tabellen-13. der Primera Federacion - Grupo A hatte im Sechzehntelfinale mit einem Erfolg gegen Villarreal für eine Überraschung (7:6 i. E.) gesorgt. "Wir freuen uns, eine der besten Mannschaften der Welt zu empfangen. In der kurzen Geschichte des Vereins haben wir bereits gegen Real Madrid und jetzt gegen Barcelona gespielt. Stellen Sie sich die Freude vor", so Hector Nespral, Kapitän von Salamanca. Im Januar 2020 hatte der Drittligist Real geärgert, verlor dennoch mit 1:3.

Zweitligist Teneriffa, das Las Palmas am vergangenen Sonntag aus dem Pokal gekegelt hatte (2:0), empfängt mit RCD Mallorca erneut einen Verein aus La Liga. In den weiteren Duellen, die vom 16. bis zum 18. Januar stattfinden, begegnen sich jeweils Erstligisten.