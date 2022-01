Dritter Winterneuzugang: Mainzer U 23 verpflichtet auch Richter

Die zweite Mannschaft von Mainz 05 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Am Freitagnachmittag vermeldete der Klub die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Marc Richter.

Nach den Unterschriften von Rasim Bulic und Jakob Tranziska ist Marc Richter bereits der dritte Neuzugang für Mainz II im Wintertransferfenster. Der 20-Jährige wechselt vom Oberligisten TuS Koblenz an den Bruchweg. Dort kam er bereits im Alter von 17 Jahren in der ersten Mannschaft zum Einsatz und traf in der laufenden Saison in 22 Spielen achtmal.

"Kann in aller Ruhe ankommen und Erfahrungen sammeln"

"Er hat sein großes Potenzial bereits in der Oberliga gezeigt", wird Volker Kersting, Direktor Nachwuchs bei Mainz 05, in der Pressemitteilung zitiert. "Nun trauen wir ihm den nächsten Schritt bei uns zu. Seine Verpflichtung ist auch ein Vorgriff auf die neue Saison, er kann hier nun in aller Ruhe ankommen und erste Erfahrungen sammeln." Richter selbst sagte: "Auf zwischenmenschlicher Ebene haben mir die Gespräche mit den Verantwortlichen von Mainz 05 ein sehr gutes Gefühl vermittelt und mir gezeigt, dass der Verein mich unbedingt will."

In der Restrückrunde, die für Mainz am 12. Februar gegen die U 23 des VfB Stuttgart beginnt, geht es für die Neuzugänge gleich zur Sache: Die 05er stehen punktgleich mit Tabellenführer Ulm auf dem zweiten Rang der Regionalliga Südwest und wollen weiter im Titelrennen mitmischen.