Dritter Vuelta-Etappensieg: Pedersen baut Führung aus

Der Däne Mads Pedersen hat seinen dritten Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt gefeiert. Damit baute der Ex-Weltmeister vom Team Trek-Segafredo seine Führung in der Punktwertung weiter aus.

Nach gut 138 Kilometern rund um Talavera de la Reina war Pedersen im Sprint einer großen Kopfgruppe nicht zu bezwingen. Bester Deutscher auf der 19. Etappe am Freitag war als Sechster Jonas Koch von der Mannschaft Bora-hansgrohe.

Der Belgier Remco Evenepoel erreichte mit der ersten Gruppe das Ziel und kam dem Gesamtsieg einen Schritt näher. Der 22-Jährige verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden und liegt 2:07 Minuten vor dem Spanier Enric Mas und 5:14 Minuten vor dessen Landsmann Juan Ayuso Pesquera.

Der bergige 20. Tagesabschnitt führt an diesem Samstag über 181 Kilometer von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada. Die Vuelta endet am Sonntag in Madrid.

19. Etappe: Talavera de la Reina (138,30 km)

1. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo 3:19:11 Std.; 2. Fred Wright (Großbritannien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Gianni Vermeersch (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 4. Ben Turner (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 5. Mike Teunissen (Niederlande) - Jumbo-Visma; 6. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 7. Omer Goldstein (Israel) - Israel-Premier Tech; 8. Raul Garcia Pierna (Spanien) - Equipo Kern Pharma; 9. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team; 10. Dylan Van Baarle (Niederlande) - Ineos Grenadiers; 11. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; ... 70. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 4:58 Min.; 112. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 12:43; 122. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 15:28

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 19. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 73:18:23 Std.; 2. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:07 Min.; 3. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 5:14; 4. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 5:56; 5. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 6:49; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 7:14; 7. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 8:09; 8. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 9:34; 9. Rigoberto Uran Uran (Kolumbien) - EF Education-EasyPost + 9:56; 10. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 12:03; ... 79. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 3:02:27 Std.; 90. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 3:23:49; 97. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 3:36:38; 112. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 4:01:55; 124. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 4:25:08