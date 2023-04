Dritter Versuch gegen den BVB - Letsch: "Ordentlich reicht nicht"

Zweimal verkaufte sich der VfL Bochum in der laufenden Saison ziemlich gut gegen den Revier-Nachbarn Borussia Dortmund. Im dritten Aufeinandertreffen am Freitagabend soll endlich auch etwas Zählbares her.

Das Dortmunder 3:0 im Hinspiel Anfang November mit unter anderem zwei Toren von Youssoufa Moukoko war nicht so glatt, wie es das Ergebnis vielleicht suggeriert. Und im Pokalspiel, erinnert sich Torjäger Philipp Hofmann, "hatten wir Dortmund eigentlich am Haken". Es gab allerdings eine aus Bochumer Sicht etwas unglückliche 1:2-Niederlage im Achtelfinale.

"Da haben wir zweimal sehr ordentlich gespielt, aber ordentlich reicht in diesem Fall nicht", so Trainer Thomas Letsch. "Gegen Dortmund muss alles zusammenkommen, damit wir eine Chance haben." Nicht zu vergessen, dass Dortmund, vor gut einer Woche nach dem späten Rückschlag trotz Überzahl beim 3:3 in Stuttgart noch heftig kritisiert, von dieser Partie abgesehen "im Jahr 2023 extrem stabil gespielt hat".

Bochums Trainer erwartet gegen den Revier-Nachbarn "ein fantastisches Spiel, wir müssen mit Mut und Überzeugung rangehen. Dortmund hat schließlich eine tolle Mischung und einen fantastischen Kader."

Immerhin ist die Personallage aus Bochumer Sicht ziemlich entspannt; nur Philipp Förster wird am Freitag nicht zum Kader gehören. Zu knapp wird die Zeit wohl für Keven Schlotterbeck, der vor gut einer Woche im Spiel bei Union Berlin eine Fleischwunde am Knie erlitten hatte, mittlerweile aber schon wieder Lauftraining absolviert.

75 Minuten hat er gegen Wolfsburg gespielt, jetzt reicht es sicher schon für 78 Minuten. Thomas Letsch über Cristian Gamboa

Mehr Spielzeit dürfte diesmal der wiedergenesene Cristian Gamboa erhalten, der zuletzt beim 1:5 gegen den VfL Wolfsburg schon nach gut 20 Minuten den überforderten Jordi Osei-Tutu rechts in der Viererkette abgelöst hatte. "75 Minuten hat er gegen Wolfsburg gespielt, jetzt reicht es sicher schon für 78 Minuten", versicherte Letsch augenzwinkernd. Also: Gamboa dürfte am Freitag gegen den Spitzenreiter wieder zur Startelf gehören.

Zwei Ex-Dortmunder stehen derzeit beim VfL Bochum unter Vertrag, Patrick Osterhage und Moritz Broschinski, im Sommer wird ein Dritter hinzu kommen: Felix Passlack. Am Freitag gegen den Tabellenführer könnte Osterhage womöglich wieder zur Startelf zählen; auf ihn baute Letsch zuletzt als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive, auch wenn Osterhage nicht durchweg überzeugte.

Broschinski: Mittelfristig eingeplante Soforthilfe

Äußerst positiv ist der Eindruck, den der im Winter vom BVB geholte Stürmer Broschinski hinterließ. "Er war eigentlich eher mittelfristig eingeplant", erzählt Letsch, "aber er hat eine tolle Entwicklung genommen." In acht Teilzeit-Einsätzen gelangen dem Angreifer immerhin schon zwei Tore. "Er ist ein klasse Typ", findet Letsch, "ein richtiger Torjäger mit super Geschwindigkeit und guter Athletik."

Broschinski dürfte am Freitag wieder die Jokerrolle zufallen; auf andere Unterstützung setzt Letsch von Anfang an. "Der Zuspruch unserer Fans auch nach dem 1:5 gegen Wolfsburg war fantastisch. Da sieht man, dass wirklich alle zusammenstehen, egal, was passiert", sagt der VfL-Coach. "Solch eine Unterstützung kann am Ende im Abstiegskampf den Ausschlag geben."