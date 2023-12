Dritter Trainer der Saison: Sevilla präsentiert Sanchez Flores

Der FC Sevilla hat am Montag bereits seinen dritten Trainer der laufenden Saison präsentiert: Enrique "Quique" Sanchez Flores soll den Europa-League-Sieger zurück in die Erfolgsspur führen.

Wie die Andalusier mitteilten, unterschrieb Sanchez Flores einen Vertrag bis Juni 2025. Damit hat der Europa-League-Sieger zügig auf die Entlassung von Diego Alonso reagiert. Der 48-jährige Uruguayer musste nach dem 0:3 gegen den FC Getafe seinen Hut nehmen.

Sevilla liegt nach 17 Spieltagen nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Celta Vigo auf dem 17. und damit letzten Nicht-Abstiegsplatz in der spanischen La Liga. Das erste Aufeinandertreffen mit Vigo endete mit einem 1:1, also ist im direkten Duell noch alles offen. Sevilla hat bisher allerdings eine Partie weniger ausgetragen als Vigo.

Sanchez Flores kann auf eine lange Karriere als Coach zurückblicken. Der 58-Jährige startete 1997 seine Trainerlaufbahn im Nachwuchsbereich von Real Madrid. Weitere Stationen in Spanien waren der FC Valencia, Atletico Madrid, Espanyol Barcelona sowie gleich dreimal der FC Getafe - dort musste er am Ende der letzten Saison gehen. Auch im Ausland sammelte er Erfahrungen, unter anderem in Portugal, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie England.

Mit Sanchez Flores versucht sich bereits der dritte Trainer in dieser Saison auf der Bank des FC Sevilla. In die Spielzeit gingen die Andalusier mit José Luis Mendilibar, unter dessen Führung Sevilla im Sommer noch die Europa League gewonnen hatte (4:1 i.E. gegen AS Rom). Doch nachdem unter seiner Regie zu Saisonbeginn nur zwei Siege aus acht Partien heraussprangen, war seine Zeit am Guadalquivir vorbei.

Auch dessen Nachfolger Diego Alonso konnte das Ruder aber nicht herumreißen. Der Uruguayer verbuchte keinen einzigen Sieg, nur 29 Minuten nach dem Abpfiff gegen Getafe war seine Amtszeit nach 67 Tagen beendet.