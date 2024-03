Dritter Sieg in Serie - Team HandbALL Lippe II gewinnt auch nächstes Derby

Im Ostwestfalenderby zwischen der LIT 1912 II und dem Team HandbALL Lippe II jubelten am Ende die Gäste aus Lemgo über einen engen 29:27-Auswärtssieg (14:8).

Das Team HandbALL Lippe II spielte starke erste 30 Minuten und ging mit einem Vorsprung von sechs Treffern in die Pause (14:8). Doch dann erwischten die Gastgeber einen besseren Start in die zweite Hälfte und drehten das Spiel binnen zehn Minuten (18:19, 41.).

Doch mit einem 4:0-Lauf setzte sich das Team aus Lemgo wieder auf 22:19 ab und hielt den knappen Vorsprung über das gesamte Spiel. "Schlüssel zum Erfolg war unsere Abwehrarbeit. Ich denke, wir haben auch verdient mit zwei Toren gewonnen", sagte THL-Coach Matthias Struck nach dem Spiel.

"Man hat gemerkt, dass bei der Mannschaft der Wille absolut da war. Wir haben eine unglaublich gute Abwehrleistung gezeigt in der ersten Halbzeit. Wir haben in dieser Phase die Fehler von LIT super genutzt und uns mit Gegenstößen direkt abgesetzt", fährt Struck fort.

"Leider haben wir gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit ein paar sehr leichte Fehler gemacht". LIT kam schnell zurück ins Spiel und stellte nur gut zehn Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs auf Unentschieden. "Wir haben dann auch in Unterzahl zu leichtfertig unsere Bälle hergeschenkt. LIT konnte dann mit sehr einfach erarbeiteten Treffern schnell verkürzen und in Führung gehen", fasst Trainer Struck das Spiel weiter zusammen.

"Gut war aber, dass wir uns davon nicht so stark haben beeindrucken lassen. Wir haben einfach weitergearbeitet und in der Abwehr an ein paar Stellschrauben gedreht, so dass wir da wieder besser stehen", so Struck. "Mit unserem Abwehr- und Torhüterspiel im Verbund haben wir dann wieder das Spiel in den Griff bekommen und konnten im Angriff dann auch wieder geduldiger agieren. Aber der Schlüssel war erneut unsere gute Abwehrarbeit“, gewannen die Gäste am Ende mit zwei Toren. Aber erst Frederik Puls war es, der mit seinem vierten Treffer zum 29:27 fünf Sekunden vor Ende die Entscheidung brachte.

LIT 1912 II - Team HandbALL Lippe II 27:29 (8:14)

LIT 1912 II: Finke, Klama; Kruse (10/4), Günther (5), Bagaric (4), Kloor (3), Borren (2), Gartman (1), Meinking (1), Grimuta (1), Braun, Knüttel, Süsser, Freier, Drees

Team HandbALL Lippe II: Kleinschmidt, Goldbecker; Carstensen (6), Hasenkamp (5), Hark Hansen (4/1), Ralfs Geislers (4), Frederik Puls (4), Hübke (2), Ter Duis (1), Oetjen (1), Battermann (1), Runge (1), Bakker, Bilanzola, Micheely, Hollstein

Zuschauer: 360

Schiedsrichter: Stefan Bendel / Paul Schulte-Coerne

Strafminuten: 8 / 10