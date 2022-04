Dritter Sieg in Serie für Haching - Rosenheim muss auf ein Wunder hoffen

Die SpVgg Unterhaching hat ihre gute Form trotz einiger personeller Ausfälle auch im Auswärtsspiel in Rosenheim bestätigt. Für den TSV hingegen schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt.

Die Rosenheimer - tief im Abstiegskampf steckend und mit vier Ex-Hachingern in der Startelf - wollten mit einem Sieg ihre Negativserie von neun sieglosen Spielen beenden und somit ihre Chance auf den Klassenerhalt wahren. Zunächst lief alles nach Plan, als Christoph Fenninger bereits in der dritten Spielminute eine Ecke mustergültig ins lange Eck einnickte. Im weiteren Spielverlauf aber zeigten die Hachinger den Gastgebern ihre Grenzen auf, dominierten das Spielgeschehen und belohnten sich nach 23 Minuten durch einen platzierten Fernschuss von Debütant Leo Gabelunke. Der am vergangenen Freitag 17 Jahre jung gewordene Angreifer stieß aufgrund mehrerer Ausfälle in den Kader.

Doppelschlag nach Wiederbeginn bringt den Sieg

Mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn machte die SpVgg alles klar. Zunächst traf Regionalliga-Topscorer Patrick Hobsch per selbst rausgeholtem Foulelfmeter zum 2:1, als er Torhüter Joey Brenner in die falsche Ecke schickte. Eine Zeigerumdrehung später köpfte Alexander Kaltner eine Flanke von Jannis Turtschan im Flug ins kurze Eck.

"Mit der Umstellung in der Mannschaft war ich zufrieden. Mit der ersten Halbzeit aber nicht", wird Sandro Wagner vom Merkur zitiert. Der Coach der Münchner Vorstädter fuhr fort: "Wir waren deutlich griffiger in der zweiten Halbzeit, deswegen bin ich zufrieden."

Für Unterhaching bedeutet dieser dritte Sieg in Serie die Bestätigung der aktuell guten Verfassung und Tabellenplatz fünf, während die Rosenheimer weiterhin mit neun Punkten Abstand auf einen Relegationsplatz die rote Laterne in der Hand halten.