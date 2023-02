Dritter Platzverweis für Mourinho: "Er hat Gedächtnisprobleme"

Bei der Niederlage der AS Rom bei Kellerkind US Cremonese flog José Mourinho bereits zum dritten Mal in dieser Saison vom Platz. Nach Abpfiff kritisiert er das Schiedsrichtergespann deutlich.

Am Dienstagabend unterlag die AS Roma beim bis dato Tabellenletzten aus Cremona mit 1:2. Während die Partie bis auf den Volley-Treffer von Cremonese-Stürmer Frank Tsadjout zum zwischenzeitlichen 1:0 kaum spielerische Highlights bieten konnte, gingen alle Blicke kurz nach dem Wiederanpfiff in Richtung der Coachingzone von Gästetrainer José Mourinho.

Harmloser Zweikampf als Auslöser

Doch was war passiert? Gerade einmal fünf Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, da krachten Tsadjout und Roms Innenverteidiger Marash Kumbulla bei einem Luftzweikampf aneinander. Der Stürmer hatte den Defensivmann am Bein getroffen, weshalb dieser zu Boden ging. Schiedsrichter Marco Piccini entschied auf Weiterspielen, wenige Sekunden später rollte der Ball auch schon wieder.

Es vergingen weitere rund 20 Sekunden, ehe der Referee eine Spielunterbrechung nutzte, um sich auf den Weg zum aufgebrachten Mourinho zu begeben. Der hatte sichtlich eine Meinungsverschiedenheit mit dem vierten Offiziellen und zeigte sich umso empörter, als Schiedsrichter Piccini ihm plötzlich die Rote Karte entgegenstreckte. Nachdem sich der Portugiese von seinem Co-Trainer zumindest etwas beruhigen ließ, folgte für Mourinho der Gang auf die Tribüne.

Das, was mir heute passiert ist, war das erste Mal für mich. José Mourinho über das Verhalten des vierten Offiziellen

Das Spiel verlief auch nach dem Platzverweis nicht nach Plan für die Römer, auf den Ausgleichstreffer von Leonardo Spinazzola folgte das entscheidende Elfmeter-Gegentor durch Cremoneses Routinier Daniel Ciofani.

Angetrieben von dem Ärger über das Spielgeschehen und seine Rote Karte, fand "The Special One" nach der Partie am Mikrofon des vereinseigenen Senders klare Worte für das Schiedsrichtergespann - insbesondere den vierten Offiziellen Marco Serra: "Ich möchte wissen, ob man etwas tun kann. Ob etwas aus disziplinarischer Sicht getan werden kann, denn ein Schiedsrichter ist ein Schiedsrichter", begann der zweifache Champions-League-Sieger seine Rede. Mourinho selbst hat in seiner Karriere "viele Geldstrafen bezahlen" müssen, "oder wurde auf die Tribüne verbannt", doch "das, was mir heute passiert ist, war das erste Mal für mich", erklärte der 60-Jährige.

Damit spielte der Trainer auf den Umgang und die Aussagen des vierten Offiziellen an, dem Mourinho derweil "Gedächtnisprobleme" attestierte: "Ich habe Serra gesagt, er solle den Mut haben, zu sagen, was passiert ist, aber er hat Gedächtnisprobleme", so der Gäste-Trainer.

Mourinho fehlt gegen Juve - und sieht eine Verbindung

Wie die Sperre für "The Special One" nach seinem dritten Platzverweis in dieser Saison ausfallen wird, ist aktuell noch unklar. Fest steht aber, dass Mourinho am kommenden Samstag im Ligaspiel gegen Juventus Turin nicht an der Seitenlinie stehen wird, was den Portugiesen direkt zur nächsten gewagten These brachte: "Ich möchte nicht darauf eingehen, dass Serra aus Turin kommt und dass wir am Sonntag gegen Juve spielen", merkte der aufgebrachte Coach an.

Auch ohne den erfahrenen Trainer müssen die Römer am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen die Alte Dame (Sonntag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bestehen, um weiterhin den direkten Anschluss im Rennen um die Champions-League-Plätze zu wahren.